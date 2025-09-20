ஒரு எம்.பி கூட இல்லை... ஆனாலும் தமிழ்நாட்டை பாஜக கைவிடவில்லை! நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சு!
மத்திய அரசு தென் மாவட்டங்களின் முன்னேற்றத்துகாக எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு மாநில அரசு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : September 20, 2025 at 5:40 PM IST
தூத்துக்குடி: தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கு ஒரு எம்.பி கூட இல்லை. ஆனால், அதற்காக மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டை தள்ளி வைத்துவிடவில்லை என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் தீப்பெட்டி தொழிலின் நுற்றாண்டு விழா இன்று (செப்.20) நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது மேடையில் பேசிய அவர், “தீப்பெட்டி தொழிலில் பெண்களின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானது. தீப்பெட்டி தொழிலுக்கு பெண்கள் தான் சக்கரம். தீப்பெட்டி தொழிலை உலகத் தரத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கு ஒரு எம்.பி கூட இல்லை. ஆனால், அதற்காக மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டை தள்ளி வைத்து விடவில்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு பல்வேறு புதிய திட்டங்களை கொண்டு வரவுள்ளது. இதுதான் பிரதமர் மோடியின் மனசு. அவரைப் பொறுத்த வரை பாரத நாட்டின் ஒரு அங்கம் தமிழ்நாடு. அதன் வளர்ச்சிக்காக எதும் செய்யும் கூடியவர். உங்கள் அனைவருக்குமே தெரியும், பிரதமர் உலக நாடுகள் மத்தியில் தமிழ்நாட்டை புகழ்ந்து பேச கூடியவர்” என்றார்.
மேலும் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், “2047-க்குள் நாட்டை முன்னேற்ற பாதைக்கு அழைத்து செல்லும் தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் மத்திய அரசு பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. வரும் தேர்தலில் மக்கள் நலனை புரிந்து கொள்பவர்களை எம்எல்ஏ, எம்பிக்களாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
மேலும் மத்திய அரசு தென் மாவட்டங்களின் முன்னேற்றத்திற்காக எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு மாநில அரசு ஒத்துழைக்க வேண்டும். ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தத்தால் 375 பொருட்களின் விலை குறைந்துள்ளது. அதன்படி அனைத்து பொருட்களுக்கும் 10 சதவீதம் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இது நாட்டு மக்களுக்கான தீபாவளி பரிசு” என்றார்.
முன்னதாக, நிகழ்ச்சியில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டு, தொடர்ந்து தேசிய கீதமும் ஒலிக்கப்பட்டதால் சர்ச்சை எழுந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கடம்பூர் ராஜு, கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.