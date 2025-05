ETV Bharat / state

ஆர்.டி.ஓ. சோதனைச் சாவடிகளில் நடந்த அதிரடி 'ரெய்டு'; கட்டுக்கட்டாக ரூ. 2 லட்சம் பறிமுதல்! - RTO CHECK POST RIDE

கோபாலபுரம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக சோதனைச் சாவடி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 28, 2025 at 4:23 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 5:09 PM IST 2 Min Read

கோயம்புத்தூர்: கோவையை அடுத்த கந்தே கவுண்டன் சாவடி ஆர்டிஓ சோதனை சாவடியில், கணக்கில் வராத 1 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இதே போல பொள்ளாச்சி கோபாலபுரம் சோதனை சாவடியில் கணக்கில் வராத 60 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இரு சம்பவங்கள் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தமிழக - கேரள எல்லையான பொள்ளாச்சியை அடுத்த கோபாலபுரத்தில் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலக சோதனை சாவடி உள்ளது. பொள்ளாச்சியில் இருந்து கேரளாவுக்கு செல்ல மீன்கரை ரோடு மற்றும் பாலக்காடு ரோடு என இரண்டு சாலைகள் மிகப் பிரதானமாக உள்ளது. இதில் பாலக்காடு ரோடு கோபாலபுரம் வழியாக வாகனப் போக்குவரத்து அதிக அளவில் நடந்து வருகிறது. அதிலும் இவ்வழித்தடத்தில் காய்கறிகள், மாடு, கோழி மற்றும் பல்வேறு பொருட்களும் அதிக அளவில் லாரி, டெம்போ உள்ளிட்ட வாகனங்கள் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்களும் அதிக அளவில் இந்த வழித்தடத்திலேயே செல்கின்றன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

