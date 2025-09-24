மதுரை மாநகராட்சியில் வரி முறைகேடு... முதல்வர் நடவடிக்கை எடுப்பார்! உதயநிதி ஸ்டாலின் உறுதி!
தமிழகத்தில் முதன் முறையாக உலகக்கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டி நடைபெற உள்ளதால் அதற்கான ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
Published : September 24, 2025 at 5:32 PM IST
மதுரை: மதுரை மாநகராட்சியில் நடந்த வரி முறைகேடு விவகாரம் குறித்து ஆராய்ந்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பார் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் அனைத்து துறை அலுவலர்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள கூட்டரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் மூர்த்தி, பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன், மாவட்ட ஆட்சியர், மதுரை மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
இந்த கூட்டத்தை தொடர்ந்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “இந்த கூட்டத்தில் மதுரை மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் அரசு திட்டப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஒரு சில திட்டப் பணிகளில் தொய்வு உள்ளது. தொய்வாக நடைபெறக்கூடிய திட்டப்பணிகளை விரைவாக முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் முதன் முறையாக உலகக்கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டி நடைபெற உள்ளது. நவம்பர் 28 முதல் டிசம்பர் 10ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டியில் உலகெங்கும் இருந்து 29 அணிகள் பங்கேற்று விளையாட உள்ளன” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் மதுரை மாநகராட்சியில் நடைபெற்ற வரி முறைகேடு விவகாரம் குறித்து கேட்டதற்கு, “முதலமைச்சர் விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பார்” என்றார்.
முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளில் அதிக அளவில் வடமாநில விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாடுவதாக எழுந்து வரும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து கேட்டதற்கு, “முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டியில் பிற மாநில விளையாட்டு வீரர்களை கலந்து கொள்ளக் கூடாது என சொல்ல முடியாது. பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள் தமிழகத்தில் தங்கி படிக்கும் போது அவர்களை விளையாட்டு போட்டிகளில் அனுமதிப்பதில் தவறில்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டி சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றியே நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. தகுதி, திறமைகள் இருக்கும் அனைத்து வீரர்களுக்கும் பாரபட்சம் இல்லாமல் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்” என்றார்.
முன்னதாக ரூ.20 கோடி மதிப்பீட்டில் மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் எம்ஜிஆர் விளையாட்டு மைதானத்தில் புதிய டர்ஃப் - கேலரி உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டு வரும் ஹாக்கி விளையாட்டு மைதானத்தின் கட்டுமானப் பணிகளையும், உடற்பயிற்சி கூடத்தையும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆய்வு செய்தார். மேலும், ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தில் உள்ள டைவிங் வசதியுடன் கூடிய நீச்சல் குளத்தின் கட்டுமான பணிகளையும் அவர் பார்வையிட்டார்.
தொடர்ந்து, மதுரை மாவட்ட விளையாட்டு வளாகத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மைதானம் (Para Sports Arena) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குப் பயிற்சி பெறும் மாற்றுத்திறன் வீரர்களைச் சந்தித்து அவர்களுடன் துணை முதலமைச்சர் உரையாற்றினார்.