சென்னை: தனது தாய் - தந்தையரின் 50வது மணவிழாவை முன்னிட்டு, துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் - துர்கா தம்பதியின் 50வது மணநாள் விழாவை, திமுகவினர் கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்நிலையில், தனது பெற்றோருக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின், தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அதில், "அம்மாவும் - அப்பாவும் இல்வாழ்வில் இன்று பொன்விழா காண்கிறார்கள்! வாழ்வின் ஏற்றத்தாழ்வுகள் - சுக துக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் இணைந்தே எதிர்கொண்டு 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கிறார்கள்.
அம்மாவும் - அப்பாவும் இல்வாழ்வில் இன்று பொன்விழா காண்கிறார்கள்!— Udhay (@Udhaystalin) August 20, 2025
வாழ்வின் ஏற்றத்தாழ்வுகள் - சுகதுக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் இணைந்தே எதிர்கொண்டு 50 ஆண்டுகளை நிறைவுச் செய்கிறார்கள்.
மணமான சில மாதங்களிலேயே மிசா சிறைவாசம் - இடைவெளியில்லா சுற்றுப்பயணங்கள் - கடும் அரசியல் சூழல்கள் -… pic.twitter.com/9vQbi0a4Sq
மணமான சில மாதங்களிலேயே மிசா சிறைவாசம் - இடைவெளியில்லா சுற்றுப்பயணங்கள் - கடும் அரசியல் சூழல்கள் - தொடர் மக்கள் பணி என எல்லாவற்றிலும், அப்பாவுக்கு பெருந்துணையாக இருந்து வருகிறார் அம்மா. அம்மாவின் உணர்வுகள், நம்பிக்கைகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் குடும்பத்தலைவராக அவருக்கு பக்கபலமாக திகழ்கிறார் அப்பா.
பொதுவாழ்வுக்கு நான் வரும் வரை, அப்பாவுக்கு செல்லப்பிள்ளை. அம்மா என்றால் கண்டிப்பு. இப்போது, அப்பா கண்டிப்பவராகவும், அம்மா அன்பு காட்டி அரவணைப்பவராகவும் பொதுவாழ்வில் என்னை வழிநடத்துகிறார்கள்! அம்மா - அப்பா இருவரும் இன்று போல் என்றும் மகிழ்ந்திருக்க என் அன்பு வாழ்த்துகள் - முத்தங்கள்" என தெரிவித்துள்ளார்.