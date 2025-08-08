சென்னை: கல்வியை மீண்டும் மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரு முன்னெடுப்பு தான், மாநில கல்விக் கொள்கை என்று துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
தமிழக பள்ளிக்கல்விக்கான ‘மாநில கல்விக் கொள்கை’ -ஐ முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டார். அப்போது, தமிழும், ஆங்கிலமும் என்ற இரு மொழிக் கொள்கைதான் நம்முடைய உறுதியான கொள்கையாக இருக்கும் என்று உறுதியாக அவர் தெரிவித்தார்.
போராடி பெற்ற கல்வியை பறிக்க முயற்சி
அதைத் தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இன்று நேற்றல்ல, சங்க காலம் முதலே தமிழர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கி வந்தார்கள். ஆனால், இடையில் ஏற்பட்ட வரலாற்றுச் சூழ்ச்சிகளால், தமிழ் மக்களுடைய கல்வியில் தடை ஏற்பட்டது. அது ஏதோ தானாக ஏற்பட்ட தடை அல்ல, கல்வி தடுக்கப்பட்டது. அப்படி தடுக்கப்பட்ட கல்வி உரிமையை மீண்டும் பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக உருவாகியது தான் திராவிட இயக்கம்.
அப்படி போராடி பெற்ற கல்வியை, எப்படியாவது பறித்து விடலாம் என்ற நோக்கில், தற்போதுவரை பலர் சூழ்ச்சிகளை செய்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக, இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிர்ப்பு, குலக்கல்வித் திட்டம், மும்மொழிக்கொள்கை, புதிய கல்விக் கொள்கை, நீட் தேர்வு என நமது கல்வி உரிமையை சிதைக்க முயற்சிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அந்த தடைகளை எல்லாம் தகர்த்தெறிந்து தான், தமிழ்நாடு இந்த நிலைக்கு முன்னேறியுள்ளது.
வாழும் பெரியாராக ஸ்டாலின்
‘குலக்கல்வித் திட்டம்’ என்ற ஒன்று வந்தது. மாணவர்கள் பாதி நேரம் படிக்க வேண்டும், பாதி நேரம் குலத் தொழிலைக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் அத்திட்டம். அதை எதிர்த்து தந்தை பெரியார் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தினார். அதன் பிறகு தான், குலக்கல்வித் திட்டம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து அழிந்தது.
தற்போது, புதிய கல்விக் கொள்கை என்ற பெயரில் ஒடுக்கப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட சமூக மாணவர்களை கல்வியில் இருந்து வெளியேற்றுகின்ற அந்த திட்டத்தை ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் புதிய கல்விக் கொள்கையை ஒருபோதும் செயல்படுத்த மாட்டோம் என இன்னொரு வாழும் பெரியாராக போர் முரசு கொட்டியவர் தான் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். உங்களுடைய கல்விக் கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. தமிழ்நாட்டிற்கென்று நாங்கள் தனியாக கல்விக் கொள்கையை இயற்றிக்கொள்கிறோம் என்று துணிச்சலுடன் சொன்னவர். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டின் புதிய கல்விக் கொள்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
இது வெறும் ஆரம்பம் தான்
எந்தவொரு மொழியாக இருந்தாலும், அதை கட்டாயப்படுத்தித் திணிப்பதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இது தான் தமிழ்நாட்டு மண்ணினுடைய வரலாறு. முதலமைச்சர் இங்கே தொடங்கி வைத்த மொழி உரிமைப் போர், மகாராஷ்டிரா வரை பரவியது. மகாராஷ்டிராவில் நடந்த மிகப்பெரிய போராட்டத்தால், அந்த மாநில அரசு மும்மொழிக் கொள்கையை திரும்பப் பெற்றது. இப்படி எல்லா மாநிலங்களும் விழிப்புணர்வு பெறும் போது, ஒன்றிய அரசே மும்மொழிக் கொள்கையை கைவிட வேண்டிய நிலை நிச்சயம் உருவாகும்.
இந்திய அரசியலமைச் சட்டத்தில், கல்வி என்பது மாநிலப் பட்டியலில் தான் இருந்தது. பிறகு, ஒத்திசைவு பட்டியலில் சேர்த்தார்கள். இதன் காரணமாக தான், தமிழ்நாட்டின் கல்வி உரிமையின் மீது பலமுனைகளிலிருந்து தாக்குதல் நடந்து வருகிறது. ஆகையால், கல்வியை மீண்டும் மாநிலப் பட்டியலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். அதற்கான தொடக்கமாகத் தான், தமிழ்நாட்டின் மாநில கல்விக் கொள்கையை நான் பார்க்கிறேன்” என அவர் தெரிவித்தார்.
