சென்னை: ஆசிய சர்ஃபிங் கூட்டமைப்பு சார்பில் (ASF) சார்பில் 4 ஆவது ஆசிய சர்ஃபிங் (அலைச்சறுக்கு) சாம்பியன்ஷிப் 2025 போட்டிகள் கடந்த ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி முதல் இன்று (ஆகஸ்ட் 12) வரை மகாபலிபுரம் கடற்கரையில் நடைபெற்றது.
இந்த அலைச்சறுக்கு போட்டியில் 20 நாடுகளை சேர்ந்த 102 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடினர். இதில் இந்தியா, ஜப்பான், சீனா, இலங்கை உள்பட 20 நாடுகளில் இருந்து பல்வேறு வீரர்கள் பங்கேற்றனர்.
இதில் ஆடவர் ஓபன், மகளிர் ஓபன், 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர் மற்றும் 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமியர் பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இந்த போட்டியில் ஆடவர் பிரிவில் கொரியாவின் கனோவா ஹீஜே தங்கம் வென்று சம்பியன் பட்டம் பெற்றார். இந்தோனேஷியாவின் பஜார் அரியானா 2 ஆவது இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.
இதில் இந்தியாவின் (கேரள மாநிலம்) ரமேஷ் புதிஹால் வெண்கல பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தார். இதன் மூலம் ஆசிய அளவிலான போட்டியில் இந்தியாவின் முதல் சர்ஃபிங் பதக்கத்தை ரமேஷ் புதிஹால் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
மகளிர் ஓபன் இறுதிப் போட்டியில் ஜப்பானின் அன்ரி மாட்சுனோ 14.90 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கம் வென்றார். வெள்ளி பதக்கத்தை மற்றொரு ஜப்பான் வீராங்கனையான சுமோமோ சாடா (13.70) கைப்பற்றினார். தாய்லாந்தின் இசபெல் ஹிக்ஸ் 11.76 புள்ளிகளுடன் 3 ஆவது இடம் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கம் கைப்பற்றினார்.
இதில் 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கான இறுதிப் போட்டியில் சீனாவின் சிகி யாங் 14.50 புள்ளிகளை குவித்து 4.17 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முதலிடம் பிடித்து தங்கம் வென்றார். சீனாவின் ஷிடோங் வு 13.10 புள்ளிகளுடன் 2 ஆவது இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். சீனாவின் ஷுலோ ஜியாங் 8 புள்ளிகளுடன் 3 ஆவது இடம் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றார்.
இதில் 18 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான சிறுமியர் பிரிவில் சீனாவின் சிகி யாங் 14.50 புள்ளிகளை குவித்து 4.17 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முதலிடம் பிடித்து தங்கம் வென்றார். சீனாவின் ஷுஹான் ஜின் 10.33 புள்ளிகளுடன் 2 ஆவது இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். தாய்லாந்தின் இசபெல் ஹிக்ஸ் 8.10 புள்ளிகளுடன் 3 ஆவது இடம் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கம் கைப்பற்றினார்.
போட்டியின் இறுதி நாளான இன்று ஆசிய சர்ஃபிங் அலோஹா கோப்பைக்கான போட்டிகள் நடைபெற்றது. ASF அலோஹா கோப்பை (ALOHA CUP) என்பது ஒரு குழு சர்ஃபிங் போட்டியாகும். இதில் ஆண் மற்றும் பெண் சர்ஃபர்கள் ரிலே முறையில், தங்கள் அணிக்காக புள்ளிகளைப் பெறுவார்கள்.
அந்தவகையில் ஜப்பான், தாய்லாந்து, மகாபலிபுரம், மாலதீவ்ஸ், பிலிப்பைன்ஸ் சைனீஸ் தைபி, சீனா, இந்தியா ஆகிய எட்டு அணிகள் 2 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டியிட்டன. இதில் ஜப்பான், சீனா, தாய்லாந்து, பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன. இந்திய அணி அரையிறுதி போட்டியில் வெளியேறியது. இறுதி போட்டியில் ஜப்பான் அணி 39.23 புள்ளிகள் பெற்று 6.42 குளியல் வித்தியாசத்தில் சீனா அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை, மகாபலிபுரத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரும், துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு பதக்கங்களை வழங்கினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
கடந்த 4 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு அரசு சர்ஃபிங் விளையாட்டுக்கு வலுவான ஆதரவை வழங்கி வருகிறது. இன்று தமிழ்நாடு நாட்டிலேயே அதிகமான சர்ஃபிங் சாம்பியன்களை உருவாக்கியுள்ளது என்பதை நாங்கள் பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த சர்ஃபிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்காக தமிழ்நாடு அரசு ரூ.3.30 கோடி ஒதுக்கியது.
இந்திய சர்ஃபிங் துறையில் முதல் முறையாக ஆடவர் ஓபன் பிரிவில் இந்தியாவின் கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த சர்ஃபர் ரமேஷ் புதிஹால் ஆசிய சர்ஃபிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் 3 ஆவது இடம் பிடித்து வெண்கல பதக்கத்தை வென்றுள்ளார். ஆசிய சர்ஃபிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி தமிழ்நாட்டில் நடந்தது பெருமைக்குரியது.
இந்த போட்டியில் 20 நாடுகளில் இருந்து 102 வீரர்கள் கலந்துகொண்டனர். மேலும் இதில் 25 நடுவர்கள் மற்றும் 60 தொடர் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். இவர்களின் ஒத்துழைப்பால் இப்போட்டிகள் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொடரில் வீரர்களின் செயல்திறன் மற்றும் பங்களிப்பு, தமிழ்நாட்டில் சர்ஃபிங் போட்டியை ஊக்குவிப்பதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் உதவும். இதன் மூலமாக நாங்கள் சரியான திசையில் தான் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன், விளையாட்டுத்துறை கூடுதல் செயலாளர் அத்துல்ய மிஸ்ரா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி, இந்திய சர்ஃபிங் கூட்டமைப்பின் தலைவர் அருண் வாசு உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
