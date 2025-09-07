''அதிமுகவை கூறு போட்டு பாஜக விழுங்கி வருகிறது'' - உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்!
Published : September 7, 2025 at 10:15 PM IST
சென்னை: அதிமுகவை கூறு போட்டு பாஜக விழுங்கி வருவதாக, தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடும் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை வடக்கு மாவட்டம் பெரம்பூர், ஆர்.கே நகர், ராயபுரம் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதி வட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர்கள், துணை அமைப்பாளர் மற்றும் பாக அமைப்பாளர்கள் அறிமுகக் கூட்டம் அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது.
சென்னை வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர் ஆர்டி.சேகர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி, திமுக இளைஞரணி துணை செயலாளர் தூத்துக்குடி ஜோயல், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தாயகம் கவி, எபினேசர், ஐட்ரீம் மூர்த்தி மற்றும் சென்னை வடக்கு மாவட்ட நிர்வாகிகள் இந்த அறிமுக கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
வடசென்னை திமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வருகிறது. கடந்த 1980 ஆம் ஆண்டு கலைஞரும், பேராசிரியரும் தொடங்கி வைத்தது தான் இளைஞரணி. இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஒரு இயக்கத்திற்கு இளைஞரணி தொடங்கப்பட்டது திமுக இளைஞரணி தான். கழகத்தின் தலைவரை, முதலமைச்சரை வழங்கியது நம் இளைஞரணி தான்.
அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு மக்களோடு மக்களாக இருந்து நாம் பணியாற்ற வேண்டும். அப்படி பணியாற்றினால் தலைவர் கூறியது போல 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் நாம் வெற்றி பெற முடியும். ஒரு சிறிய தவறு கூட செய்யாமல் நீங்கள் பணியாற்ற வேண்டும். சமூக வலைதளங்களில் சிறப்பாக பணியாற்ற வேண்டும்.
இளைஞர் அணி சார்பில் 100 தொகுதிகளுக்கு மேல் நூலகங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 200 க்கும் மேற்பட்ட இளம் பேச்சாளர்களை உருவாக்கி அவர்கள் இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணித்து மேடைகளில் பேசி வருகின்றனர். பாஜக அரசு பல வழிகளில் நமக்கு தொல்லைகளை கொடுத்து வருகிறது. திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளை விழுங்குவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுகிறார். அதிமுகவை கூறு போட்டு பாஜக விழுங்கி வருகிறது.
அதிமுகவினர் இருவர் சந்தித்துக் கொண்டால் அவர்கள் யார் எந்த அணி? என்று தெரியாமல் தடுமாறுவார்கள். அந்தளவுக்கு பல அணிகளாக அதிமுக பிரிந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 7 ஆவது முறையாக திமுக ஆட்சியமைக்க, 2 ஆவது முறையாக நமது தலைவர் முதலமைச்சராக தொடர நீங்கள் பணியாற்ற வேண்டும். இவ்வாறு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.