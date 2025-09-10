பிரச்சாரம் முடித்து விட்டு பஸ்ஸில் எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டும் தனியாக வருவார்! உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்!
திமுகவில் ஒரு பிரச்சினை என்றால் அறிவாலயத்திற்கு வருவார்கள். ஆனால் அதிமுகவில் பிரச்சனை என்றால் 'ஹரித்துவார்' செல்வதாகக் கூறி விட்டு பாஜக தலைவர்களை சந்தித்து விட்டு வருகிறார்கள் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : September 10, 2025 at 2:02 PM IST
செங்கல்பட்டு: பாஜகவின் அறுவை சிகிச்சையால் அதிமுக ஐசியுவில் அனுமதிக்கப்படும் எனவும், பிரச்சாரம் முடிந்து வரும் போது பஸ்ஸில் எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டும் தனியாக வருவார் என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மறைமலைநகரில் நடைபெற்ற திமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், துணை முதலமைச்சரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று பேசினார். அப்போது, தமிழக அரசியலில் திமுகவின் பங்களிப்பு குறித்தும், கூட்டணி பலம் குறித்தும் பேசியதோடு, அதிமுக மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்தும் அவர் விமர்சித்தார்.
திமுக குறித்து பேசிய போது, "திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போன்று அடக்குமுறைகளையும், நெருக்கடிகளையும் எதிர் கொண்ட இயக்கம் இன்று இந்தியாவில் வேறு எதுவும் இல்லை. மொழி உரிமை, மாநில உரிமைகள் போன்ற பல்வேறு போராட்டங்களில் திமுக ஈடுபட்டுள்ளது. உயிர் தியாகம் உட்பட எண்ணற்ற தியாகங்களை செய்தவர்கள் இந்த இயக்கத்தில் உள்ளனர். திமுகவை ஒழித்து விட்டால் தமிழகத்தை வீழ்த்திவிடலாம் என்று ஒரு கூட்டம் நினைக்கிறது. ஆனால் அது நடக்காது” என்றார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து அவர் பேசுகையில், "ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை நிறுத்தியது மற்றும் அதன் ஓட்டுநர்களை தாக்கிய சம்பவங்களை சுட்டிக் காட்டி, "எங்கள் தலைவர் (மு.க. ஸ்டாலின்) இவ்வாறு நடந்தால், ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பி வைத்த பின்னரே பேச்சைத் தொடங்குவார். ஒரு தலைவர் எடப்பாடி போல இருக்கலாமா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
|இதையும் படிங்க: சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை விடுங்க... ஜெகதீப் தன்கர் பதவி விலகியது ஏன்? சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. காட்டம்
மேலும், அதிமுக - பாஜக கூட்டணி குறித்து பேசுகையில், "பாஜகவின் அறுவை சிகிச்சையால் அதிமுக விரைவில் ஐசியுவில் அனுமதிக்கப்படும். கடைசியில் உங்களை காப்பாற்றுவதற்கும் எங்கள் தலைவர் தான் வருவார்" என்று குறிப்பிட்டார்.
அதிமுகவில் இருக்கும் உட்கட்சி பூசல்களை விமர்சிக்கையில், "திமுகவில் ஒரு பிரச்சனை என்றால் நிர்வாகிகள் அறிவாலயத்திற்கு வருவார்கள். ஆனால் அதிமுகவில் பிரச்சனை என்றால் 'ஹரித்துவார்' செல்வதாகக் கூறிவிட்டு பாஜக தலைவர்களை சந்தித்து விட்டு வருகிறார்கள்" என்று கூறினார்.
மேலும் “அதிமுக தொண்டர்களும் பாஜகவின் அணியாக மாறி விட்டார்கள். ‘மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்று பிரச்சாரம் செய்வதற்கு பதிலாக, முதலில் பாஜகவிடமிருந்து அதிமுகவை மீட்டெடுங்கள். எடப்பாடி பழனிசாமியின் முதல் ரவுண்டில் பாதி கட்சி காணாமல் போய்விட்டது. இரண்டாவது ரவுண்டில் பஸ்ஸில் அவர் மட்டும்தான் தனியாக வருவார்” என்று விமர்சித்தார்.
நிறைவாக திமுக கூட்டணி குறித்து பேசுகையில், “இது வெறும் தேர்தல் கூட்டணி அல்ல. கொள்கை கூட்டணியும் கூட. 2017 முதல் இருந்து வருகிற இந்த கூட்டணியை யாராலும் தொடவும் முடியாது, அசைத்து பார்க்கவும் முடியாது. இன்னும் நிறைய இயக்கங்கள் இந்த கூட்டணியில் இணைய காத்திருக்கிறார்கள்” என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.