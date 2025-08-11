சென்னை: நாட்டிலேயே பள்ளிப் படிப்பை முடித்து விட்டு கல்லூரிக்கு சொல்லும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை தமிழ்நாட்டின் தான் அதிகம் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
சென்னை பெரும்பாக்கத்தில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் ரூ.3 கோடி மதிப்பீட்டில் கலைஞர் கலையரங்கம் கட்டப்பட்ட நிலையில் அதை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார். அவருடன் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன், செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் சினேகா, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்தர் ரமேஷ் ஆகியோரும் இருந்தனர்.
ஓவியம் வழங்கிய மாணவர்
இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கடந்த கல்வியாண்டில் தேர்ச்சிப் பெற்ற 262 மாணவர்களுக்கு பட்டமளிப்பு விழாவும் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் மாணவர்களில் ஒருவர் தனது கையால் வரைந்த ஓவியம் ஒன்றை உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பரிசளித்தார். அந்த ஓவியத்தில் பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி, ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் முகம் வரையப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “பெரும்பாக்கம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 2016ஆம் ஆண்டு வெறும் 16 மாணவர்களோடு துவங்கப்பட்டது. இன்றைக்கு 1,300 பேர் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கல்லூரிக்கு நமது அரசு பல்வேறு வசதிகளை செய்து கொடுத்துள்ளது. இங்கு படிக்கும் 75 சதவீத மாணவர்கள் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள்.
பல போராட்டத்தை தாண்டி கல்வி
நாம் அனைவருக்கும் கல்வி அவ்வளவு சாதாரணமாக கிடைக்கவில்லை. இதற்கு பின்னால் தந்தை பெரியார், அண்ணல் அம்பேத்கர், பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் போன்ற தலைவர்களின் போராட்டமும், உழைப்பும் இருக்கிறது.
ஒரு காலத்தில் பெண் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க மாட்டார்கள். நூறு வருடத்திற்கு முன்னால் பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர அனுமதி கிடையாது. நாம் சண்டை போட்டு போராடி இதையெல்லாம் பெற்றிருக்கிறோம். இதை உணர்ந்து நீங்கள் எல்லாம் படிக்க வேண்டும். ஆகவே இங்கே இருக்கும் ஒவ்வொரு மாணவிகளும் அடுத்த தலைமுறைக்கு ரோல் மாடலாக இருக்க வேண்டும். கல்விக்காக நம் திராவிட மாடல் அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கையால் இன்றைக்கு பள்ளி முடித்து விட்டு கல்லூரிக்கு சொல்லும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையில் தமிழகம் தான் நம்பர் ஒன்.
திட்டங்களால் பயனடையும் மாணவர்கள்
தமிழகத்தில் 75 சதவீத மாணவர்கள் உயர் கல்வியில் சேர்ந்து இருக்கிறார்கள். இதை 100 சதவீதமாக மாற்ற நமது முதலமைச்சர் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். குறிப்பாக அரசு பள்ளியில் படித்து விட்டு கல்லூரி படிக்கும் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ’தமிழ் புதல்வன்’ ’புதுமைப் பெண்’ திட்டங்கள் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறார்கள். இந்த 2 திட்டங்களால் தமிழ்நாடு முழுவதும் 8 லட்சம் பேர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பயனடைகிறார்கள்” என்றார்.
