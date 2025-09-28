கரூர் சம்பவத்தை அரசியலாக்க விரும்பவில்லை: அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து உதயநிதி விளக்கம்!
Published : September 28, 2025 at 5:19 PM IST
கரூர்: கரூர் சம்பவத்தில் யார் பக்கம் தவறு என விவாதித்து, இதை அரசியலாக்க விரும்பவில்லை என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
கரூரில் நேற்று இரவு நடைபெற்ற தவெக பரப்புரை கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 100க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையிலிருந்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில் உயிரிழந்தோரின் உடல்களுக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று காலை மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “சேலத்தில் இருந்து 30 மருத்துவர்கள், நாமக்கலில் இருந்து 9 மருத்துவர்கள், மதுரையில் இருந்து 49 மருத்துவர்கள், திண்டுக்கல்லில் இருந்து 22 மருத்துவர்கள் புதுக்கோட்டையிலிருந்து 3 மருத்துவர்கள், கோவையில் இருந்து 7 மருத்துவர்கள், திருச்சியில் இருந்து 27 மருத்துவர்கள் என மற்ற மாவட்டங்களில் இருந்து 145 மருத்துவர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தொடர்ந்து திருச்சி, திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள் என அனைவரும் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்குத் உறுதுணையாக இருந்து வருகின்றனர்.
இதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் இனிமேல் நடக்க கூடாது. அதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அரசு எடுக்கும். ஓய்வுபெற்ற நீதியரசர் அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் இன்று மதியம் கரூருக்கு வர உள்ளனர். முதற்கட்டமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களிடம் சம்பவம் குறித்து கேட்டறிவார்கள். பின் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று ஆய்வு மேற்கொள்வார்கள்” என்றார்.
தொடர்ந்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பாதுகாப்பு குறைபாடு காரணத்தால்தான் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக கூறுவது குறித்து கேட்டதற்கு, “நேற்று முன்தினம் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் கரூரில் அதே இடத்தில் தான் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது இதை முறையில் தான் காவல்துறை பாதுகாப்பு கொடுத்தார்கள். தவெக பிரச்சாரத்தை பொறுத்தவரை அவர்கள் கூறியதை விட அதிக மக்கள் வருவார்கள் என முன்னெச்சரிக்கையாக காவல்துறை அதிக அளவிலான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தினர். ஆனால் பிரச்சார இடத்துக்கே அவர்கள் மிகுந்த தாமதமாக தான் வந்தார்கள். இது யார் தவறு என கூறி விவாதித்து இதை அரசியலாக்க விரும்பவில்லை” என்றார்.
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் உடல்களுக்கு கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் இன்று காலை மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினோம்.
இந்த துயர்மிகு சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தோம்.
ஆற்றுப்படுத்த முடியாத துயரால் தவிக்கும்… pic.twitter.com/dZc07ewyih
அதிக மக்கள் கூடுவதுபோல் தெரியவரும் பட்சத்தில் ஏன் அவர்களை வெளியேற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை எடுக்கவில்லை எனக் கேட்டதற்கு, “ஒரு அரசியல் கட்சித் தலைவர் மக்களை சந்தித்துப் பேசுவது அவரது ஜனநாயக உரிமை. அரசு சார்பில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் போடப்பட்டது. ஆனால், அதையும் தாண்டி தொண்டர்களையும், கூட்டத்தையும் கட்டுப்படுத்துவது பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் கட்சித் தலைவரின் பொறுப்பு” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் இனி விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படுமா என கேட்டதற்கு, “அடுத்து விஜய் எப்போது பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார் என அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும். சனிக்கிழமைகளில் மக்களை சந்திக்க வரும் விஜய்யிடம் முதலில் ஒன்று, இரண்டு கேள்விகளை கேளுங்கள்” என்றார்.