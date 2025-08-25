அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டம் அருகே இளைஞரை அடித்து கொலை செய்த வழக்கில், அவரது தாய் உள்ளிட்ட 6 பேரை உடையார்பாளையம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
விசாரணையில், அரியலூர் மாவட்டம் உடையார்பாளையம் அருகே செட்டி குழிப்பள்ளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சசிகலா (58). இவரது மகன் அரவிந்த் என்கிற அறிவழகன் (24). இவருக்கு திருமணமான நிலையில், கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு முன் இவரது மனைவி உயிரிழந்தார். இதனால், அறிவழகன் தனது தாயருடன் தனியாக வசித்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு மது போதையில் வீட்டிற்கு வந்த அறிவழகன், தனது தாயாரிடம் தகாத முறையில் நடக்க முயற்சித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த அவரது தாயார் நடந்த சம்பவம் குறித்து தனது அக்கா கண்ணகி, அவரது மகன் கோகுல்ராஜ் மற்றும் உறவினர்களான சத்யராஜ், ராமநாதன், சிவா ஆகியோரிடம் தெரிவித்தார்.
இதில், ஆத்திரமடைந்த அவரது உறவினர்கள் அறிவழகனை கண்டித்தனர். அப்போது, அவர்களுக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டு கைகலப்பாக மாறியது. இதில், 6 பேர் சேர்ந்து அறிவழகனை தாக்கிய நிலையில், படுகாயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த உடையார்பாளையம் காவல் துறையினர், அறிவழகனின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஜெயங்கொண்டம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
இந்த நிலையில், விசாரணையின் அடிப்படையில் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அறிவழகன் தாயார் சசிகலா உட்பட 6 பேரையும் உடையார்பாளையம் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.