ரீல்ஸ் மோகத்தால் கேக் சாப்பிட வேண்டிய நேரத்தில் களி சாப்பிட சிறை சென்ற இளைஞர்! - SOCIAL MEDIA POST YOUTH ARREST

இணையதளத்தில் கெத்து காட்ட வேண்டும் என்ற ரீல்ஸ் மோகத்தால் இரண்டு இளைஞர்கள் சிறைக்கு சென்ற சம்பவம் திருவாரூரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள்
கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read

திருவாரூர்: பிறந்தநாளை வித்தியாசமாகவும், 'மாஸ்' ஆகவும் கொண்டாட வேண்டுமென அரிவாளுடன் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட 2 இளைஞர்கள் சிறைக்கு சென்ற சம்பவம் திருவாரூரில் நிகழ்ந்துள்ளது.

வளர்ந்துவரும் தொழில்நுட்ப உலகில், இன்றைய இளைஞர்கள் ரீல்ஸ் மோகத்தில் மூழ்கி வருகின்றனர். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில், அதிக 'லைக்' மற்றும் 'கமெண்ட்டுகளை' பெறுவதற்காக தனிநபர் தாக்குதல், மது அருந்துதல், மற்றும் ஆபாசமாக உடையணிதல் போன்ற ஆபத்தான, அருவருக்கத்தக்க செயல்களை வீடியோவாக எடுத்து பதிவிடுகின்றனர்.

மேலும், சினிமாக்களில் வரும் ஆக்‌ஷன் ஹீரோக்களைப் போலத் தங்களை நினைத்துக்கொண்டு, வீச்சரிவாள் போன்ற தடைசெய்யப்பட்ட ஆயுதங்களை கொண்டு வீடியோ எடுப்பது, ஆயுதங்களுடன் ரயில்களில் பயணம் செய்வது, பிறந்தநாள் விழாவில் அரிவாளால் கேக் வெட்டுவது போன்ற செயல்களில் ‘கெத்து’ என நினைத்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுபோன்ற வீடியோக்களால் இளைஞர்களின் வாழ்க்கை விபரீதத்தில் சிக்கிவிடுகிறது.

இதனைக் கட்டுப்படுத்த, தமிழக காவல்துறை சமூக வலைத்தள கண்காணிப்புப் பிரிவை ஏற்படுத்தி, இதுபோன்ற சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களைக் கைது செய்து கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. எனினும், இளைஞர்களிடையே ரீல்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள மோகம் குறைந்ததாக தெரியவில்லை.

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை அடுத்த ஆலங்கோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் பார்த்தசாரதி (23). இவர் தனியார் மினி பேருந்தில் நடத்துநராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்நிலையில், பார்த்தசாரதிக்கு பிறந்தநாள் என்பதால் அவரது நண்பர்கள் இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூகவலைத்தளங்களில் ஸ்டேட்டஸ் மூலம் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்.

குறிப்பாக, பார்த்தசாரதி வீச்சருவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை எடிட் செய்து, அதற்கு ‘மிரட்டல் நாயகனே’ என்ற சினிமா பாடலையும் பின்னணியில் வைத்து காண்போரை அச்சுறுத்தும் தொனியில் வீடியோக்களை பதிவிட்டுள்ளனர். இந்த வீடியோக்கள் இணையத்தில் வேகமாகப் பரவியது. பார்த்தசாரதியின் பிறந்தநாள் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோக்கள் போலீசார் கண்ணிலும் தென்பட்டது.

இதையடுத்து, திருவாரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கருண் கரட் உத்தரவின்பேரில், இளைஞர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய முத்துப்பேட்டை துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் பிலில் பிராங்கில் கென்னடி அறிவுறுத்தினார்.

இதையும் படிங்க: ஆயுத பூஜை விடுமுறை: கோவை வழியாக மேற்கு வங்கத்திற்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கம்!

அதன் பேரில், வீச்சருவாளுடன் ரீல்ஸ் போட்ட பார்த்தசாரதி, வீச்சருவாள் கொடுத்த முத்துப்பேட்டை அடுத்த ஜாம்புவானோடை மேலக்காடு கிராமத்தை சேர்ந்த அய்யப்பன் ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த முத்துப்பேட்டை போலீசார், இளைஞர்கள் இருவரையும் கைது செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, திருத்துறைப்பூண்டி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார், பார்த்தசாரதி, அய்யப்பன் இருவரையும் சிறையில் அடைத்தனர்.

கெத்து காட்ட வேண்டும் என்ற ரீல்ஸ் மோகத்தால், பிறந்த நாள் கொண்டாடி கேக் சாப்பிட வேண்டிய 23 வயது இளைஞர், சிறையில் களி சாப்பிட நேர்ந்த சம்பவம் அவரது உற்றார், உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

