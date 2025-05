ETV Bharat / state

“மெதுவா போக மாட்டியா?” - கத்தியால் பதிலளித்த இளைஞர்... தர்ம அடி கொடுத்த பொதுமக்கள்! - AMBUR YOUTH STABBED ISSUE

ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனை ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 16, 2025 at 12:59 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 1:04 PM IST 1 Min Read

திருப்பத்தூர்: இரு சக்கர வாகனத்தில் மெதுவாக செல்லும்படி கூறியதால் ஏற்பட்ட தகராறில், கத்தியால் குத்திய இளைஞரை பொதுமக்கள் பிடித்து சரமாரியாகத் தாக்கிய சம்பவம் அப் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில், இரண்டு இளைஞர்களும் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே 2-வது தார் வழி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜாவித் (20). இவர் இரு சக்கர வாகனத்தை அதிவேகமாக ஓட்டிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அதனைக் கண்ட அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சுவேல் (48) மற்றும் பொதுமக்கள் ஜாவித்தின் பைக்கை நிறுத்தி, மெதுவாகச் செல்லுமாறு அறிவுரை கூறியுள்ளனர். அப்போது ஜாவித்திற்கும், சுவேலுக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதில், கோபமடைந்த ஜாவித் சுவேலை தாக்கியதாகவும், அதனைக் கண்ட சுவேலின் மகன் சுபியான் (19) ‘என்னுடைய தந்தையையா அடிக்கிறாய்?’ என ஜாவித்தை தாக்கியதாகவும் தெரிகிறது. அதனால் ஆத்திரமடைந்த ஜாவித், தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் சுபியானை வயிற்றுப் பகுதியில் குத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதனால், படுகாயமடைந்த சுபியான் ரத்த வெள்ளத்தில் சுருண்டு விழுந்துள்ளார். அதனைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் ஆத்திரமடைந்து, ஜாவித்தை பிடித்து சரமாரியாகத் தாக்கியுள்ளனர். அதில், ஜாவித்திற்கும் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Last Updated : May 16, 2025 at 1:04 PM IST