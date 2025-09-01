சென்னை: வயதான மாமியாரிடம் தங்க நகையை திருட, யூடியூப் பார்த்து மாஸ்டர் பிளான் போட்ட மருமகள் சிக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை தாம்பரம் அருகே உள்ள வ.உ.சி.தெருவை சேர்ந்தவர் சுப்புலட்சுமி (78). இவரது கணவர் இறந்த நிலையில், வயது மூப்பு காரணமாக சுப்புலட்சுமி படுத்த படுக்கையாக இருந்து வருகிறார். இரண்டு மகன்கள் உள்ள நிலையில், வீட்டின் மூத்த மகன் குமரவேல் (57) அவரது குடும்பத்துடன் முதல் தளத்திலும், 2-வது மகன் ரவி (55) மற்றும் அவரது மனைவி ரேவதி (30) இரண்டாம் தளத்திலும் வசித்து கொண்டு, தரைதளத்தில் உள்ள தாயை கவனித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி சுப்புலட்சுமியை வீட்டில் விட்டு விட்டு, மற்ற அனைவரும் உறவினரின் திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்ள சென்றுள்ளனர். திருமண நிகழ்வு முடிந்து அனைவரும் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்த போது, சுப்புலட்சுமியின் கழுத்தில் அணிந்திருந்த மூன்றரை சவரன் தங்க செயின் காணாமல் போனதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இது தொடர்பாக மூத்த மகன் குமரவேல் தாம்பரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதனடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, வீட்டுக்குள் ஹெல்மெட் அணிந்தவாறு வந்த பெண் ஒருவர், நகையை திருடிச் சென்றது பதிவாகியிருந்தது.
தொடர்ந்து சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்த போது, அந்த பெண் சிறிது தூரம் சென்று ஹெல்மட்டை கழட்டியதும், அவரது முகம் வீடியோவில் பதிவாகியிருந்துள்ளது. அந்த பெண்ணின் புகைப்படத்தை சுப்புலட்சுமியின் மகனிடம் காட்டிய போது, அவர் தனது தம்பி ரவியின் மனைவியுடைய அக்கா சுமதி (55) என தெரிவித்தார். மேலும், அவர் நெருங்கிய உறவினர் என்பதால், இந்த செயலை செய்திருக்க மாட்டார் என குமரவேல் தெரிவித்தார்.
ஆனால், சுமதி மீது சந்தேகம் தீராத போலீசார், பெண் போலீசாருடன் குரோம்பேட்டை கணபதி பகுதியில் உள்ள சுமதி வீட்டிற்கு சென்றனர். அங்கு, சிசிடிவியில் பார்த்த அதே ஹெல்மெட் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. அதனால், குற்றத்தை உறுதி செய்த போலீசார், சுமதியை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர்.
முதலில் இல்லை என மறுத்த சுமதி, போலீசாரின் கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில், தனது தங்கை போட்ட திட்டத்தில் தான் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். அதனடிப்படையில், ரேவதியையும் கைது செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது, குடும்பம் வறுமையில் வாடுவதால், மாமியார் அணிந்திருக்கும் செயின், வளையல் உள்ளிட்ட நகைகளை திருடிவிட்டால் கஷ்டம் நீங்கி விடும் என்ற எண்ணத்தில் யூடியூப் பார்த்து திட்டம் தீட்டியதாக ரேவதி வாக்குமூலம் அளித்தார். மேலும், அதற்காக தனது அக்காவை சேர்த்துக் கொண்டு போலீசில் சிக்காமல் இருக்க முகத்தில் கைக்குட்டையை கட்டிக் கொண்டு, ஹெல்மெட் அணிந்து வந்து திருட்டு சம்பவத்தை அரங்கேற்ற சொன்னதாகவும் ரேவதி வாக்குமூலம் அளித்தார்.
அதுமட்டுமின்றி, பறித்த செயினை கையில் வைத்திருந்தால் மாட்டிக் கொள்வோம் என அன்று இரவே சிதம்பரம் சென்ற சுமதி, நகையை உருக்கி மாற்று நகையாக வாங்கி வந்ததும் விசாரணையில் அம்பலமானது. அதையடுத்து, புது செயினை பறிமுதல் செய்து, மருமகள் ரேவதி மற்றும் அவரது அக்கா சுமதி மீது வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், இருவரையும் சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில், சுப நிகழ்ச்சி அல்லது வெளியூருக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் வயதானவர்களை வீட்டில் தனியாக விட்டுச் செல்லும் போது, போலீசாருக்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளனர். வறுமை காரணமாக, மருமகளே மாமியாரின் நகையை திருட திட்டம் தீட்டி மாட்டிக் கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.