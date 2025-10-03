ரயில் நிலைய லிப்டில் நகை பறித்த 2 பெண்கள் சுற்றிவளைப்பு; அதிர்ச்சி பின்னணி அம்பலம்!
விசாரணையில், மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வனிதா (48), பிரியா (35) என்பதும், நகையை திருடி வேறு பெண்களிடம் கொடுத்து அனுப்பியதும் தெரிந்தது. மேலும் இவர்கள் மீது பல காவல் நிலையங்களில் வழக்கு உள்ளதும் தெரிந்தது.
Published : October 3, 2025 at 10:04 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் ரயில் நிலைய லிப்டில் நகை பறித்த இரண்டு பெண்களை ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மற்றும் சக பயணிகள் சுற்றிவளைத்து பிடித்து, போலீசில் ஒப்படைத்தனர். இச்சம்பவம் ரயில் பயணிகள் மத்தியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
சென்னை ஆவடியை சேர்ந்தவர் ராஜராஜேஸ்வரி. இவர், இன்று (அக்டோபர் 3) வேலை விஷயமாக அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார். ரயிலில் இருந்து வெளியேற லிப்டைப் பயன்படுத்தி உள்ளார். லிப்ட் காலியாக இருந்தபோதும் இரண்டு பெண்கள் இடித்துக் கொண்டு அவருடன் நுழைந்தனர்.
லிப்ட் இயக்கப்படும் போதே அந்த 2 பெண்களும் ராஜராஜேஸ்வரியை தொடர்ந்து உரசியதால் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ராஜராஜேஸ்வரி கைப்பையை சரி பார்த்தபோது தன்னிடம் இருந்த பர்ஸ் காணாமல் போனது தெரிய வந்தது. அந்த பர்சில் அரை சவரன் தங்க நகை மற்றும் பணம் இருந்ததாக கூறிய ராஜராஜேஸ்வரி லிப்ட் கீழே வந்து கதவு திறந்ததும் கூச்சலிட்டார்.
இதைக் கேட்டு அருகில் இருந்த ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள் விரைந்து வந்து, அந்த இரண்டு பெண்களை தடுத்து நிறுத்தினர். உடனே அந்த 2 பெண்களும் பதற்றத்துடன் முன்னுக்குப்பின் முரணாக பேசியுள்ளனர். இதனால் சந்தேகம் அதிகரித்ததால் உடனடியாக ரயில்வே போலீசாருக்கு அவர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவலறிந்து ரயில்வே உதவி ஆய்வாளர் நந்தகுமார் மற்றும் பெண் போலீசார் விரைந்து வந்து, இரு பெண்களையும் ரயில் நிலைய காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர். விசாரணையில் அவர்கள் மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வனிதா (48), பிரியா (35) என்பதும், நகையை திருடி வேறு பெண்களிடம் கொடுத்து அனுப்பியதும் தெரிய வந்தது. மேலும், அவர்கள் ஏற்கனவே பல்வேறு ரயில் நிலையங்களில் இதே போன்ற திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு, இவர்கள் மீது பல காவல் நிலையங்களில் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதும் போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து இருவரையும் கைது செய்து, தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் சம்பவம் நடந்த உடனே விரைந்து வந்து சந்தேகமான பெண்களை தைரியமாக மடக்கி பிடித்து, போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள் பயணிகளின் பாராட்டை பெற்றுள்ளனர். இது போன்ற ஒத்துழைப்பு காவல்துறைக்கு மிகுந்த உதவியாக இருப்பதாகவும் காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து ரயில்வே போலீசார் கூறியதாவது:
பயணிகள் பாதுகாப்பு எங்களின் முதன்மை நோக்கமாகும். இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் எச்சரிக்கையும், பொதுமக்கள் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் தைரியத்தையும் பாராட்டுகிறோம். அவர்கள் உடனடியாக நேர்மையாக நடந்து கொண்டதினால் தான் சந்தேகத்திற்குரிய பெண்களை பிடிக்க முடிந்தது.
இது போல பயணிகளும் விழிப்புணர்வுடன் செயல்படும் போது, குற்றவாளிகளை விரைவாக கண்டுபிடிக்க எங்களுக்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். இந்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணை முழுமையாக நடைபெற்று வருகிறது. உண்மைகள் வெளியே வரும். தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். இவ்வாறு ரயில்வே போலீசார் கூறினர்.