ராமநாதபுரம்: பாம்பன் புதிய செங்குத்து தூக்குப்பாலத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக பாலம் கீழே இறங்காததால், ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட்ட மதுரை பயணிகள் ரயில் மற்றும் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து தாம்பரம் நோக்கி புறப்பட்ட விரைவு ரயில் ஆகிய இரு ரயில்களும் சுமார் 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பாம்பன் அடுத்த குந்துகால் பகுதியில் நடுவழியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மண்டபம் - ராமேஸ்வரம் பகுதிகளை கடல் வழியே இணைக்கும் பாம்பன் பழைய ரயில் பாலத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக முற்றிலுமாக ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. பின்னர், பாம்பன் கடலில் பழைய பாலத்திற்கு அருகே ரூ.550 கோடி மதிப்பீட்டில் செங்குத்து தூக்கு பாலத்துடன் கூடிய புதிய ரயில் பாலம் கட்டப்பட்டது.
பாலம் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், பாம்பன் புதிய ரயில் பாலத்தை கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 6 ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார். அதே சமயம், பாம்பன் புதிய ரயில் பாலம் திறக்கப்பட்டதில் இருந்து மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள செங்குத்து தூக்கு பாலத்தை இயக்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு வருவதாக புகார் எழுந்து வந்தது.
இந்த நிலையில் இன்று மதியம் பாம்பன் புதிய செங்குத்து தூக்குப்பாலத்தை மேலே தூக்கி இயக்கி ஆய்வு செய்தபோது தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக பாலம் கீழே இறங்காததால் ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் அதனை நீண்ட நேரம் போராடி தற்போது கீழே இறக்கி உள்ளனர்.
ஆனாலும், ரயில் தண்டவாளங்கள் செங்குத்து தூக்குப் பாலத்துடன் சரியாக இணையாமல் இருப்பதால் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து 2.40 மணிக்கு புறப்பட்ட மதுரை பயணிகள் ரயில் மற்றும் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து தாம்பரம் நோக்கி புறப்பட்ட விரைவு ரயில் ஆகிய இரு ரயில்களும் சுமார் 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பாம்பன் அடுத்த குந்துகால் பகுதியில் நடுவழியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒரே இடத்தில் சுமார் மூன்று மணி நேரத்துக்கும் மேலாக ரயில்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் ரயிலில் பயணித்த ஒரு சிலர் பேருந்துகளில் செல்வதற்காக ரயிலை விட்டு இறங்கி புறப்பட்டுச் சென்றனர். மேலும், பாம்பன் செங்குத்து தூக்குப் பாலத்திற்கு ரயில்வேத் துறை அதிகாரிகள் வருகை தந்து தொடர்ந்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
