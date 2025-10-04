தவெக நாமக்கல் மாவட்ட செயலாளரை பிடிக்க இரண்டு தனிப்படைகள்!
நாமக்கல் நகர காவல் ஆய்வாளர் கபிலன் மற்றும் நல்லிபாளையம் காவல் ஆய்வாளர் யுவராஜ் ஆகியோர் தலைமையில் 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தவெக மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சதீஷை தேடி வருகின்றனர்.
October 4, 2025
நாமக்கல்: தலைமறைவான தவெக நாமக்கல் மாவட்ட செயலாளர் சதீஷை கைது செய்ய போலீசார் இரண்டு தனிப் படைகள் அமைத்துள்ளனர்.
கடந்த மாதம் 27-ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் நாமக்கல்லில் பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது அவர் பிரச்சாரம் செய்த இடத்தின் அருகே இருந்த தனியார் மருத்துவமனை மீது தவெக தொண்டர்கள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், தனியார் மருத்துவமனையின் பெயர் பலகை தவெக தொண்டர்களால் கீழே தள்ளி விடப்பட்டு சேதப்படுத்தப்பட்டது.
தனியார் மருத்துவமனை அளித்த புகாரின் பேரில், தவெக நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சதீஷ் மீது நாமக்கல் காவல் துறையினர் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர். அதில் தனியார் பல் மருத்துவமனையின் பெயர் பலகையை உடைத்தது, அனுமதியின்றி பேனர்கள் வைத்தது, விஜயின் வருகையை தாமதப்படுத்தியது, போக்குவரத்துக்கு இடையூறு செய்தது, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்தது உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் சதீஷ் உள்ளிட்டோர் மீது காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இதனையடுத்து அவர் தலைமறைவானார். தொடர்ந்து அவரை கைது செய்வதற்காக போலீசார் பல்வேறு இடங்களில் அவரை தேடி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, தவெக நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சதீஷ் முன் ஜாமின் கேட்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அவரது மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் அவருக்கு முன் ஜாமின் வழங்க மறுத்து விட்டது. இதனால் அவர் அந்த நேரமும் கைது செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சதீஷ் முன் ஜாமீன் மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில், அவரை கைது செய்யும் பணியை காவல் துறையினர் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். இதற்காக நாமக்கல் நகர காவல் ஆய்வாளர் கபிலன் மற்றும் நல்லிபாளையம் காவல் ஆய்வாளர் யுவராஜ் ஆகியோர் தலைமையில் 2 தனிப் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவர்கள் தவெக நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சதீஷை பல்வேறு இடங்களில் தேடி வருகின்றனர். இது தொடர்பாக அவரது நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகள் ஆகியோரிடமும் தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர். இதனையடுத்து தவெக மாவட்டச் செயலாளர் சதீஷ் எந்த நேரமும் கைது செய்யப்படலாம் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.