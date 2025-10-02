தி.மலையில் அரங்கேறிய அக்கிரமம்... பாலியல் வழக்கில் கைதான காவலர்கள் 'டிஸ்மிஸ்'!
திருவண்ணாமலைக்கு தாயுடன் வந்த 19 வயது இளம்பெண்ணை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த காவலர்கள் இருவரும் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
Published : October 2, 2025 at 10:26 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 10:39 PM IST
திருவண்ணாமலை: தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைதான காவலர்கள் இருவரையும் பணி நீக்கம் செய்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுதாகரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஆந்திரா மாநிலத்தில் இருந்து வாழை தார் லோடு ஏற்றிக்கொண்டு சரக்கு வாகனம் ஒன்று செப்.29 ஆம் தேதி இரவு திருவண்ணாமலைக்கு வந்துள்ளது. அந்த வாகனத்தை ஓட்டி வந்த நபர் தனது அக்கா மற்றும் அக்காவின் மகளான 19 வயது பெண்ணையும் உடன் அழைத்து வந்துள்ளார். அப்போது, ஏந்தல் புறவழிச் சாலையில் திருவண்ணாமலை கிழக்கு காவல் நிலைய போலீசார் சுரேஷ் ராஜ் மற்றும் சுந்தர் ஆகியோர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது பழங்களை ஏற்றி வந்த வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்த காவலர்கள் இருவரும், வாகனத்தில் இருந்த தாய், மகள் இருவரையும் கீழே இறக்கியுள்ளனர். பின்னர் அவர்களை அங்குள்ள சவுக்கு தோப்பிற்கு அழைத்து சென்று தாயின் கண்ணெதிரே இளம்பெண்ணை இரு காவலர்களும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். அதன் பிறகு அவர்களை மிரட்டி விட்டு காவலர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து சென்றுள்ளனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, அப்பகுதியில் சென்றவர்கள் உதவியுடன் பாதிக்கப்பட்ட பெண் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டதாக காவலர்கள் சுரேஷ் ராஜ், சுந்தர் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
தொடந்து அவர்கள் மீது அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவுடன் வேலூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதனை அடுத்து இருவரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று இருவரையும் பணியில் இருந்து நீக்கி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுதாகரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.