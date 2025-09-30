சகோதரி கண்முன்னே இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமை: 2 போலீசார் அதிரடி கைது!
வன்கொடுமை புகாரில் காவலர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் திருவண்ணாமலையில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 30, 2025 at 3:30 PM IST
திருவண்ணாமலை: இளம் பெண்ணை வன்கொடுமை செய்ததாக காவலர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆந்திரா மாநிலத்தில் இருந்து பழங்களை ஏற்றிக் கொண்டு சிறிய ரக சரக்கு வாகனம் வந்தது. இந்த சரக்கு வாகனத்தில் இரண்டு பெண்களும் திருவண்ணாமலைக்கு வந்துள்ளனர். அப்போது ஏந்தல் புறவழிச் சாலையில் திருவண்ணாமலை கிழக்கு காவல் நிலைய போலீசார் சுரேஷ்ராஜ் மற்றும் சுந்தர் ஆகியோர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது பழங்களை ஏற்றி வந்த வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்த போலீசார், வாகனத்தில் இருந்த உடன் பிறந்த சகோதரிகளான இருவரையும் தனியே அழைத்து சென்றுள்ளனர். தொடர்ந்து ஏந்தல் பகுதியில் உள்ள சவுக்கு தோப்பில் சகோதரியின் கண்ணெதிரே மற்றொரு பெண்ணை போலீசார் சுரேஷ்ராஜ் மற்றும் சுந்தர் ஆகியோர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து அந்த பெண்களை மிரட்டிய போலீசார் இருவரும், அங்கிருந்து சென்று விட்டனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, அருகில் இருந்தவர்கள் உதவியுடன் பாதிக்கப்பட்ட பெண் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டதாக இரண்டு காவலர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட அவர்களிடம் போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். இந்த சம்பவம் திருவண்ணாமலையில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.