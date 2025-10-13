ETV Bharat / state

வாதாட வசதியில்லை... சட்ட உதவியை நாடும் கரூர் மனுதாரர்கள்!

ஒருவர் ஆள்மாறாட்டம் செய்தும் மற்றொருவர் பணத்தாசைக்காகவும் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

வழக்கறிஞர் தமிழ்முரசு
வழக்கறிஞர் தமிழ்முரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 10:28 PM IST

கரூர்: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரு குடும்பத்தினர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாட வசதி இல்லை என சட்ட உதவி மையத்தை நாடியுள்ளனர்.

கரூரில் கடந்த மாதம் 27ம்தேதி நடைபெற்ற தவெக பிரசார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவத்தில் கரூர் ஏமூர் புதூரைச் சேர்ந்த சர்மிளாவின் மகன் பிரித்திக் உயிரிழந்தார். இதே போல, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பவரின் மனைவி சந்திரகலா என்பவரும் உயிரிழந்தார்.

இந்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தால் ஐ.ஜி.அஸ்ராகர்க் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றியுள்ளது.

இந்நிலையில், சர்மிளாவின் கணவர் பன்னீர்செல்வம் என்பவர் தனது மகன் பிரித்திக் கூட்ட நெரிசலில் இறந்தது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என அண்மையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, ''உச்ச நீதிமன்றத்தில் எனது கணவர் வழக்கு தாக்கல் செய்தது எனக்கு தெரியாது. எனது கணவர் என்னிடம் இருந்து பிரிந்து 8 ஆண்டுகளாகிவிட்டது. மகன் உயிரிழந்த நிலையில் அடக்கம் செய்யும் இடத்திற்கு கூட அவர் வரவில்லை'' என்று சமூக ஊடகங்களில் சர்மிளாவின் பேட்டி பரவியது.

இதே போல, செல்வராஜ் தனது மனைவி சந்திரகலா இறந்ததற்கு, கூடுதல் நிவாரணம் கேட்டு வாங்கித்தருவதாகவும், குடும்பத்தில் அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாகவும் கூறியதால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்ததாக செல்வராஜ் பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவின. இந்நிலையில் செல்வராஜ், ''என்னிடம் ஏதோ அரசு வேலைவாங்கித் தருவதாகக்கூறி வழக்கறிஞர் கையெழுத்து வாங்கினார். பின்னர்தான், அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ வழக்குக் கோரி மனுத்தாக்கல் செய்தது தெரியவந்தது" என கூறிய வீடியோவும் வைரலாகி உள்ளது.

இதையடுத்து, சர்மிளா தனது சகோதரர் சந்துரு மற்றும் செல்வராஜ் ஆகியோருடன் கரூர் ஐந்து ரோடு பகுதியில் உள்ள மக்கள் நீதிமன்றத்திற்கு வழக்கறிஞர் தமிழ்முரசு என்பவருடன் வந்தார். அங்கு மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு செயலரும், சார்பு நீதிபதியுமான அனுராதாவிடம், உச்ச நீதிமன்ற சிபிஐ வழக்கு தொடர்பாக, தங்கள் தரப்பில் இலவசமாக வாதாட வழக்கறிஞர் நியமிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை மனு அளித்தனர். இதற்கு சார்பு நீதிபதி ஏற்பாடு செய்வதாக தெரிவித்தார்.

பின்னர் அவர்களின் வழக்கறிஞர் தமிழ்முரசு செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், '' சர்மிளா மற்றும் செல்வராஜ் ஆகியோர் மனுக்கள் மீது உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெற்றது. செல்வராஜ் வழக்கு தொடரவில்லை. அவரது கையெழுத்தை வைத்து இன்னொருவர் வழக்குப் போட்டுள்ளார். ஆள்மாறாட்டம் செய்து வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக செல்வராஜ் வீடியோ கான்பரன்சிங்கில் தெளிவாக கூறிவிட்டார்.

மேலும், சர்மிளா கணவர் பன்னீர்செல்வம் தனது மகன் நெரிசலில் இறந்ததாக கூறி சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என யாரோ ஒருவர் சொல்லிக்கொடுத்து ஏதோ பணத்தாசைக்காக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்நிலையில், இருவரிடமும் பணம் இல்லாததால், தங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாட வழக்கறிஞர்கள் நியமிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளனர்'' என்றார்.

