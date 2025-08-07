Essay Contest 2025

’எங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து’... திருப்பூர் எஸ்எஸ்ஐ கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கதறல்! - TIRUPPUR SSI MURDER CASE

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் சிறப்பு காவல் ஆய்வாளர் (எஸ்எஸ்ஐ) கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மணிகண்டன், இன்று அதிகாலை நடந்த என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

திருப்பூர் எஸ்எஸ்ஐ கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கதறல்
திருப்பூர் எஸ்எஸ்ஐ கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கதறல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 9:05 PM IST

திருப்பூர்: எஸ்.எஸ்.ஐ சண்முகவேல் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவர் நீதிமன்றத்தில் வெளியே உயிருக்கு ஆபத்து என கூச்சலிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம், குடிமங்கலம் அருகே உள்ள சிக்கனூர் பகுதியில், அதிமுக எம்எல்ஏ மகேந்திரனுக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில், குடிமங்கலம் போலீஸ் நிலையத்தில் பணியாற்ற வந்த எஸ்.எஸ்.ஐ சண்முகவேல், நேற்று முன்தினம் இரவு வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் மரப்பாடியை சேர்ந்த மூர்த்தி மற்றும் அவரது மகன் தங்கபாண்டியன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட இருவரையும் உடுமலை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில், 15 நாள் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். அப்போது போலீசார் அவர்களை சிறைக்கு அழைத்துச் சென்ற போது மூர்த்தி, தங்கபாண்டியன் ஆகிய இருவரும் நீதிமன்றத்தின் வெளியில் நின்றிருந்த செய்தியாளர்களை பார்த்து கதறினர். மேலும் அப்போது அவர்கள் 'எங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து' என்றும் கூச்சலிட்டனர்.

இதையும் படிங்க: அதிகாலையில் நடந்த என்கவுன்ட்டர்... திருப்பூரில் சப் இன்ஸ்பெக்டரை கொன்றவர் சுட்டுக்கொலை!

இதனிடையே எஸ்.எஸ்.ஐ சண்முகவேல் கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட மணிகண்டன் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்டு, அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டது. அவரது உடலை அடையாளம் காண்பதற்காக மனைவி சபீனா, 6 வயது மகள், தாய் பச்சையம்மாள், தங்கபாண்டியன் மனைவி புனிதா ஆகியோரை போலீசார் அழைத்து வந்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து உடுமலை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி உமா ராணி, உடற்கூறாய்வு நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்த நிலையில், பிரேத பரிசோதனை முடிந்த பிறகு மணிகண்டனின் உடல் அவரது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு தகனம் செய்யப்பட்டது.

