போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய மேலும் இருவர் கைது! மற்ற இருவரை பிடிக்க காவல்துறை தீவிரம்!

தச்சநல்லூர் காவல் நிலையம்
Published : October 13, 2025 at 8:52 PM IST

திருநெல்வேலி: தச்சநல்லூர் காவல் நிலையம் உள்பட 3 இடங்களில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வழக்கில் ஏற்கனவே ஒருவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் மேலும் 2 பேர் இன்று கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும் 2 பேரை காவல் துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், தச்சநல்லூர் காவல் நிலையத்தின் முன்பு நேற்று பயங்கரமான சத்தம் கேட்டுள்ளது. போலீசார் வெளியே ஓடி வந்து பார்த்த போது காவல் நிலையம் முன்பக்க சுவர் அருகே தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளது. அருகில் வந்து பார்த்த போது, 2 பைக்குகளில் வந்த 5 பேர் 2 பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசியது தெரிந்தது.

உடனே போலீசார் உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்து சோதனை சாவடியில் கண்காணிப்பை பலப்படுத்தினர். இதற்கிடையே இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பிய ஆசாமிகள் திருநெல்வேலி - மதுரை நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள மாநகர எல்லை சோதனை சாவடியான கரையிருப்பு சோதனை சாவடி வழியாக சென்றனர்.

போலீசார் பிடிக்க முயற்சித்த போது மீண்டும் ஒரு பெட்ரோல் குண்டு வீசி உள்ளனர். விடாமல் போலீசார் விரட்டிச் சென்று தாழையூத்து காவல் நிலையம் எல்லைக்கு உட்பட்ட தென்கலம் விலக்கு பகுதியில் மடக்கினர். அப்போது மேலும் ஒரு பெட்ரோல் குண்டை வீசிவிட்டு தப்பியுள்ளனர்.

இதையடுத்து இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பி சென்ற நபர்கள் யார்? என சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் அடிப்படையில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் ஊருடையான் குடியிருப்பு காட்டு பகுதியில் நேற்று முன்தினம் சிலர் மது அருந்துவதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து போலீசார் அங்கு சென்றுள்ளனர்.

அப்போது அனைவரும் தப்பி ஓடிய நிலையில் அருண்குமார், ஹரிகரசுதன் ஆகிய இருவர் போலீசிடம் பிடிபட்டனர். அவர்களிடம் கஞ்சா மற்றும் அரிவாள் உள்பட ஆயுதங்கள் இருந்ததை தொடர்ந்து, போலீசார் அவர்களை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணையில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த மற்றவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட 2 பேரையும் தப்ப வைப்பதற்கு பெட்ரோல் குண்டு வீசியதும், பெட்ரோல் குண்டு வீசியது, ராஜவல்லிபுரம் பகுதியை சேர்ந்த கிருஷ்ண பெருமாள் (19), அஜித்குமார் (30), பெருமாள் (27), சரண் (19), அருண் (22) ஆகியோர் என்பதும் கண்டறியப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: ''அமைச்சர்கள், எம்பிக்கள், எம்எல்ஏ-க்கள் மீதான வழக்கில் எதுவுமே நகர்வதில்லை'' - உயர் நீதிமன்றம் வேதனை!

இதற்கிடையே போலீசார் நடத்திய தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் சரண் கைது செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் இன்று அஜித்குமார், கிருஷ்ணபெருமாள் ஆகிய இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய இரண்டு பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தச்சநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் 5 பேர் மீது 5 பிரிவுகளில் மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் தாழையூத்து காவல் நிலையத்தில் 4 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

PETROL BOMB AT POLICE STATION
போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது பெட்ரோல் குண்டு
தச்சநல்லூர் காவல் நிலையம்
பெட்ரோல் குண்டு நெல்லை
POLICE TIRUNELVELI

