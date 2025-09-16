ETV Bharat / state

வானகரம் அருகே அதிவேகமாக வந்த கார் மோதி இருவர் பலி! ஓட்டுநருக்கு தர்ம அடி!

வாகன விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்த நிலையில், விபத்தை ஏற்படுத்திய இளைஞரை பொதுமக்கள் சரமாரியாக தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

விபத்து ஏற்படுத்திய நபரை பிடித்த போலீசார்
விபத்து ஏற்படுத்திய நபரை பிடித்த போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: வானகரம் அருகே அதி வேகமாக சென்ற கார் மோதி இருசக்கர வாகனங்களில் சென்ற இருவர் பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை திருவேற்காடு பகுதியில் அமைந்துள்ள விஜிஎன் குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் சீனிவாசன் (33). மதுரவாயலில் இருந்து பூந்தமல்லி நோக்கி சென்ற போது வானகரம் சிக்னல் அருகே இரு சக்கரம் வாகனம் ஒன்றின் மீது மோதி விபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு நிற்காமல் சென்றுள்ளார்.

அதைத் தொடர்ந்து வானகரம் மீன் மார்க்கெட் அருகில் மற்றொரு இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி விட்டு மீண்டும் நிற்காமல் அதிவேகத்தில் சென்றார். அவரை பொதுமக்களும் சக வாகன ஓட்டிகளும் விரட்டி பிடிக்க முயன்ற போது அவர்கள் மீதும் காரை இடித்து விட்டு வேகமாக சென்றுள்ளார்.

விபத்து ஏற்படுத்திய நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், வேலப்பன்சாவடி சிக்னல் அருகே திரும்பும் போது சீனிவாசன் காரை பேரிகேட் மூலம் போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்தனர். இந்த விபத்தில் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில், மற்றொருவர் கால்கள் முற்றிலும் முறிந்த நிலையில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.

விபத்தை ஏற்படுத்திய நபரின் காரை பொதுமக்கள் அடித்து நொறுக்கியதுடன், அவருக்கும் தர்ம அடி கொடுத்தனர். சம்பவ இடத்திலிருந்து போலீசார் அந்த நபரை கைது செய்து திருவேற்காடு காவல் நிலையம் அழைத்து சென்றனர். மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

