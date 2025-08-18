திருவள்ளூர்: சென்னை தாம்பரம் அருகே ஜிஎஸ்டி சாலையில் அடையாளம் தெரியாத கார் மோதிய விபத்தில் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற இருவர் தூக்கி வீசப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், அத்திப்பட்டு சீனிவாசா நகரை சேர்ந்தவர் பால்ராஜ் (48). 'ரேபிடோ' பைக் ஓட்டி வந்தார். திருப்பூர் மாவட்டம், தசாவர் நாயக்கர்பட்டியை சேர்ந்தவர் பாலமுருகன் (22). சென்னை கிழக்கு தாம்பரம் பகுதியில் தங்கி தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தார்.
இன்று அதிகாலை 2.40 மணிக்கு பால்ராஜ் தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் கிழக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து பாலமுருகனை சவாரி ஏற்றிக் கொண்டு சென்னையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது சென்னை குரோம்பேட்டை ஆஞ்சநேயர் கோவில் அருகே உள்ள ஜிஎஸ்டி சாலையில் சென்று கொண்டு இருந்த போது அதே திசையில் அதிவேகமாக வந்த அடையாளம் தெரியாத கார் திடீரென இவர்களது இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டு நிற்காமல் சென்று விட்டது.
இதில், இரு சக்கர வாகனத்தின் பின்னால் அமர்ந்திருந்த பாலமுருகன் படுகாயம் அடைந்து, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். ஓட்டுநர் பால்ராஜ் படுகாயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தார்.
இதையடுத்து சக வாகன ஓட்டிகள் ஓடி வந்து உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த பால்ராஜை மீட்டு தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு மேல்சிகிச்சைக்கு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
இது குறித்து தகவலறிந்து குரோம்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து பாலமுருகனை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் இந்த விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து அதிவேகமாக சென்று விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பிச்சென்ற கார் ஓட்டுநரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். மேலும் ஜிஎஸ்டி சாலையில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விபத்தின் போது, இரு சக்கர வாகனத்தில் பயணித்த இருவரும் தலைக்கவசம் அணிந்து இருந்ததாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பால்ராஜ் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்துள்ளார். இதையடுத்து அவரது உடலையும் குரோம்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.