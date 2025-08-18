ETV Bharat / state

ரேபிடோ பைக் மீது கார் மோதி இருவர் உயிரிழப்பு; தாம்பரம் அருகே சோகம்! - TAMBARAM BIKE ACCIDENT

குரோம்பேட்டை ஆஞ்சநேயர் கோயில் அருகே ஜிஎஸ்டி சாலையில் இருவரும் பைக்கில் சென்று கொண்டு இருந்த போது அதிவேகமாக வந்த கார் திடீரென இவர்களது இரு சக்கரவாகனத்தின் மீது மோதி விபத்து ஏற்படுத்திவிட்டு நிற்காமல் சென்றுவிட்டது.

விபத்துக்குள்ளான பைக்
விபத்துக்குள்ளான பைக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read

திருவள்ளூர்: சென்னை தாம்பரம் அருகே ஜிஎஸ்டி சாலையில் அடையாளம் தெரியாத கார் மோதிய விபத்தில் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற இருவர் தூக்கி வீசப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், அத்திப்பட்டு சீனிவாசா நகரை சேர்ந்தவர் பால்ராஜ் (48). 'ரேபிடோ' பைக் ஓட்டி வந்தார். திருப்பூர் மாவட்டம், தசாவர் நாயக்கர்பட்டியை சேர்ந்தவர் பாலமுருகன் (22). சென்னை கிழக்கு தாம்பரம் பகுதியில் தங்கி தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தார்.

இன்று அதிகாலை 2.40 மணிக்கு பால்ராஜ் தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் கிழக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து பாலமுருகனை சவாரி ஏற்றிக் கொண்டு சென்னையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது சென்னை குரோம்பேட்டை ஆஞ்சநேயர் கோவில் அருகே உள்ள ஜிஎஸ்டி சாலையில் சென்று கொண்டு இருந்த போது அதே திசையில் அதிவேகமாக வந்த அடையாளம் தெரியாத கார் திடீரென இவர்களது இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டு நிற்காமல் சென்று விட்டது.

இதில், இரு சக்கர வாகனத்தின் பின்னால் அமர்ந்திருந்த பாலமுருகன் படுகாயம் அடைந்து, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். ஓட்டுநர் பால்ராஜ் படுகாயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தார்.

இதையடுத்து சக வாகன ஓட்டிகள் ஓடி வந்து உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த பால்ராஜை மீட்டு தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு மேல்சிகிச்சைக்கு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.

இது குறித்து தகவலறிந்து குரோம்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து பாலமுருகனை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பேசும் சிறுவன் - கத்தி, ரத்தம் இல்லாமல் சாதித்த ராணுவ டாக்டர்!

மேலும் இந்த விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து அதிவேகமாக சென்று விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பிச்சென்ற கார் ஓட்டுநரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். மேலும் ஜிஎஸ்டி சாலையில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விபத்தின் போது, இரு சக்கர வாகனத்தில் பயணித்த இருவரும் தலைக்கவசம் அணிந்து இருந்ததாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே, சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பால்ராஜ் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்துள்ளார். இதையடுத்து அவரது உடலையும் குரோம்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருவள்ளூர்: சென்னை தாம்பரம் அருகே ஜிஎஸ்டி சாலையில் அடையாளம் தெரியாத கார் மோதிய விபத்தில் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற இருவர் தூக்கி வீசப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், அத்திப்பட்டு சீனிவாசா நகரை சேர்ந்தவர் பால்ராஜ் (48). 'ரேபிடோ' பைக் ஓட்டி வந்தார். திருப்பூர் மாவட்டம், தசாவர் நாயக்கர்பட்டியை சேர்ந்தவர் பாலமுருகன் (22). சென்னை கிழக்கு தாம்பரம் பகுதியில் தங்கி தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தார்.

இன்று அதிகாலை 2.40 மணிக்கு பால்ராஜ் தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் கிழக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து பாலமுருகனை சவாரி ஏற்றிக் கொண்டு சென்னையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது சென்னை குரோம்பேட்டை ஆஞ்சநேயர் கோவில் அருகே உள்ள ஜிஎஸ்டி சாலையில் சென்று கொண்டு இருந்த போது அதே திசையில் அதிவேகமாக வந்த அடையாளம் தெரியாத கார் திடீரென இவர்களது இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டு நிற்காமல் சென்று விட்டது.

இதில், இரு சக்கர வாகனத்தின் பின்னால் அமர்ந்திருந்த பாலமுருகன் படுகாயம் அடைந்து, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். ஓட்டுநர் பால்ராஜ் படுகாயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தார்.

இதையடுத்து சக வாகன ஓட்டிகள் ஓடி வந்து உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த பால்ராஜை மீட்டு தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு மேல்சிகிச்சைக்கு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.

இது குறித்து தகவலறிந்து குரோம்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து பாலமுருகனை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பேசும் சிறுவன் - கத்தி, ரத்தம் இல்லாமல் சாதித்த ராணுவ டாக்டர்!

மேலும் இந்த விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து அதிவேகமாக சென்று விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பிச்சென்ற கார் ஓட்டுநரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். மேலும் ஜிஎஸ்டி சாலையில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விபத்தின் போது, இரு சக்கர வாகனத்தில் பயணித்த இருவரும் தலைக்கவசம் அணிந்து இருந்ததாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே, சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பால்ராஜ் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்துள்ளார். இதையடுத்து அவரது உடலையும் குரோம்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO DIED IN CAR BIKE COLLISIONTWO KILLED IN CAR BIKE COLLISIONபைக் விபத்தில் இருவர் உயிரிழப்புபைக் மீது கார் மோதி உயிரிழப்புTAMBARAM BIKE ACCIDENT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.