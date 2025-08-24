திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி கேடிசி நகரில் டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தறிகெட்டு ஓடிய கார் மோதி 2 பெண்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும், இந்த விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த 3 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
திருநெல்வேலி டவுனை சேர்ந்தவர் சுரேஷ் (50). திருநெல்வேலியில் இருசக்கர வாகன உதிரிப் பாகங்கள் விற்பனை நிலையம் வைத்துள்ளார். இவரது மனைவி வருணா (46). தம்பதியின் மகள்கள் பிரவீனா, ரிஷியா. இவர்கள் குடும்பத்துடன் தங்களது காரில் இன்று திருநெல்வேலியில் இருந்து தூத்துக்குடி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர்.
காரை சுரேஷ் ஓட்டி சென்றுள்ளார். இவர்களது கார் கேடிசி நகர் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து இடதுபுற சாலை தடுப்பில் மோதி சர்வீஸ் சாலையை கடந்தது. பின்னர் அதே வேகத்தில் பெட்ரோல் பங்க் வளாகத்தில் தலைக்குப்புற கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் சர்வீஸ் சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த அரசு மருத்துவமனை பல் சிகிச்சை பிரிவு ஊழியரான மலர் என்ற பெண் தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இந்த விபத்தை கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர் உடனடியாக ஓடி வந்து காருக்குள் படுகாயம் அடைந்து கிடந்த 4 பேரையும் மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு வருணாவை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர், மருத்துவமனைக்கு வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். மற்ற மூவருக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
பல் மருத்துவத்துறையில் பணியாற்றி வந்த மலர், அரியகுளம் பகுதியில் உள்ள தனது உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டு கேடிசி நகருக்கு திரும்பி வந்தபோது இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து திருநெல்வேலி போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: மனைவி, மகனை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்துக் கொன்றுவிட்டு தீக்குளித்த முதியவர்; நெல்லையில் பயங்கரம்!
மேலும் வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததற்கான காரணம் குறித்தும், போலீஸ் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அதிவேகம் காரணமாக வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததா? அல்லது முன்பக்க டயர் ஏதேனும் வெடித்ததால் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததா? என்பது குறித்து போலீசார் விரிவான விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சாலை விபத்தில் அரசு மருத்துவமனை ஊழியர் உள்பட இருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.