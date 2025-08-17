ETV Bharat / state

நள்ளிரவில் தெரிந்த வெளிச்சம்... அருகில் சென்று பார்த்தால் 'நிர்வாண பூஜை' - நடுநடுங்கிய நாட்றம்பள்ளி! - TIRUPATTUR MIDNIGHT PUJA ISSUE

திருப்பத்தூர் அருகே நிர்வாண பூஜை செய்தவரை தட்டி கேட்ட இளைஞரை தூங்கும்போது கல்லைப் போட்டு கொலை செய்ய முயன்ற சகோதரர்களை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைந்தனர்.

கைதான பரசுராமன்
கைதான பரசுராமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 17, 2025 at 10:18 PM IST

திருப்பத்தூர்: பலத்த காயமடைந்த குமரனுக்கு ஓசூர் தனியார் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி அடுத்த அக்ரஹாரம் பூசிக்கல்மேடு பகுதியை சேர்ந்தவர் திருப்பதி. இவரது மகன் பரசுராமன் (33) நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் அருகாமையில் இருக்கும் ராஜாத்தி என்பவரின் வீட்டெதிரே பூஜை செய்துள்ளார். அப்போது பரசுராமன் வீட்டின் அருகே வசிக்கும் குமரன் (27) என்பவர் ''ஏதோ வெளிச்சம் தெரிகிறது'' என கருதி அருகில் சென்று பார்த்துள்ளார்.

அப்போது, பரசுராமன் நிர்வாணமாக நின்று பூஜை செய்து கொண்டிருந்ததை கண்டு குமரன் அதிர்ந்து போனார். இதுகுறித்து பரசுராமனிடம் கேட்டபோது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர் இதை அறிந்த அருகில் இருந்தவர்கள் பரசுராமனிடம் தட்டி கேட்டுள்ளனர். அதன் பின்னர் அனைவரும் கலைந்து சென்றுள்ளனர்.

அதனை அடுத்து குமரனும், அவரது தாயார் ஜெயலட்சுமியும் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டு இருந்துள்ளனர். அப்போது பரசுராமன், அவரது சகோதரர் சாந்தகுமார் (29) இருவரும் குமரன் வீட்டிற்கு சென்று குமரனின் தலை மீது கல்லை போட்டு கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அதனால், ஜெயலட்சுமியும், குமரனும் கத்தி கூச்சலிடவே அருகில் இருந்தவர்கள், படுகாயமடைந்த குமரனை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.

பின்னர் அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்காக ஓசூர் தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், இதுகுறித்து ஜெயலட்சுமி நாட்றம்பள்ளி காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளார். புகாரை பெற்றுக் கொண்ட போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து பரசுராமன் மற்றும் அவரது சகோதரர் சாந்தகுமார் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

நிர்வாண பூஜை செய்தவரை தட்டி கேட்ட இளைஞரை தூங்கும்போது கல்லைப் போட்டு கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட அண்ணன், தம்பி இருவரையும் கைது செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

