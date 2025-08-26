ETV Bharat / state

மாற்றுத்திறனாளிகள் போல் வாகன ஓட்டிகளிடம் யாசகம் கேட்டு தொல்லை செய்துள்ளனர். போலீசார் காவல் நிலையத்துக்கு வருமாறு அழைத்ததால் பயந்து போன இருவரும் திடீரென நிமிர்ந்து போலீசாரை தள்ளிவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
August 26, 2025

சென்னை: சென்னை சேலையூரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் போல் நடித்து யாசகம் கேட்டு வாகன ஓட்டிகளை இடையூறு செய்த வடமாநில பெண் உள்பட இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

சென்னை தாம்பரத்தை அடுத்த சேலையூர், மகாலட்சுமி நகர் சிக்னல் அருகே வடமாநிலத்தை சேர்ந்த ஆண் மற்றும் பெண் ஒருவர் கூன் வளைந்து நடக்க முடியாமல் கையில் குச்சி வைத்துக் கொண்டு மாற்றுத்திறனாளிகளாக சிக்னலில் நிற்கும் வாகன ஓட்டிகளிடம் யாசகம் கேட்டு தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளனர்.

இவர்களைப் பார்க்கும் சில வாகன ஓட்டிகள் ''அய்யோ பாவம்'' என்று கருதி அவர்களுக்கு பண உதவி செய்துள்ளனர். இதில் அவர்கள் உற்சாகம் அடைந்து, அனைத்து வாகன ஓட்டிகளையும் தொந்தரவு செய்து யாசகம் கேட்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.

இது குறித்து சில வாகன ஓட்டிகள் சேலையூர் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தனர். இதையடுத்து சேலையூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சிக்னலில் நிற்கும் வாகன ஓட்டிகளை இடையூறு செய்து யாசகம் கேட்டு தொந்தரவு செய்வது யார்? என கண்காணித்தனர்.

அப்போது மாற்றுத்திறனாளிகள் போல் ஆண் மற்றும் பெண் நடக்க முடியாமல் சென்று வாகன ஓட்டிகளை தொந்தரவு செய்து யாசகம் பெறுவது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து விரைந்து சென்ற போலீசார் அவர்களை சாலை ஓரம் அழைத்து ''ஏன் வாகன ஓட்டிகளை தொந்தரவு செய்கிறீர்கள்?'' என்று விசாரணை செய்துள்ளனர்.

அப்போது இருவரும் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பேசியுள்ளனர். இதனால் அவர்கள் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டதால் போலீசார் காவல் நிலையத்துக்கு வருமாறு அழைத்துள்ளனர். இதனால் பயந்து போன இருவரும் திடீரென நிமிர்ந்து நின்று போலீசாரை தள்ளி விட்டு அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தனர்.

இதில் தப்ப முயன்ற பெண்ணை போலீசார் சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர். மின்னல் வேகத்தில் அங்கிருந்து தப்பிய ஆண் நபரை போலீசார் துரத்திச் சென்று பிடித்து கைது செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட இருவரையும் காவல் நிலையம் அழைத்து வந்த விசாரித்ததில் அவர்கள் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த நிதின் பபன் பவார் (21), தியா பவார் (20) என்பதும், மாற்றுத்திறனாளிகள் போல் நடித்து யாசகம் பெற்றதும் தெரிய வந்தது. இதற்காக சிறப்பு பயிற்சி பெற்று சென்னை முழுவதும் யாசகம் பெற்று வருவதும், மேலும் இவர்கள் கடந்த ஒரு வருடமாக சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் இது போன்று, யாசகம் பெற்று வந்ததும் தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் தாம்பரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். மேலும், தாம்பரம் மாநகர காவல்துறை சார்பில் இதே போன்று மோசடி நபர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

