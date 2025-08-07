தேனி: குமுளி அருகே தனியார் தோட்டத்தில் வளர்க்கப்பட்ட 3 சந்தன மரங்களை, வெட்டிக் கடத்திய இருவரை வனத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், அவர்களிடம் இருந்து சுமார் ரூ.7 லட்சம் மதிப்புள்ள 89 கிலோ சந்தன கட்டைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
வனப்பகுதிகளில் வளர்க்கப்படும் சந்தன மரங்களை, மர்ம நபர்கள் சட்டவிரோதமாகவும், வியாபார நோக்கோடும் வெட்டி விற்பனை செய்வதாக அடிக்கடி புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன. அதன் அடிப்படையில், வனத் துறை அதிகாரிகளும் கடத்தலில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தமிழக - கேரள எல்லையான இடுக்கி மாவட்டம் குமுளி அருகே முருக்கடி பகுதியில் உள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான ஒரு தோட்டம் உள்ளது. அந்த தோட்டத்தின் உரிமையாளர், வனத் துறையின் அனுமதியோடு, மூன்று சந்தன மரங்களை வளர்ந்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், தோட்டத்தில் இருந்த 3 சந்தன மரங்களும் வெட்டிக் கடத்தப்பட்டிருந்தது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த தோட்ட உரிமையாளர், உடனடியாக தேக்கடி பெரியாறு புலிகள் காப்பக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார்.
புகாரின் அடிப்படையில், வனத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இந்நிலையில், குமுளி பேருந்து நிலையத்தில் சாக்கு பையில் சந்தனக் கட்டைகளுடன் நின்றிருந்த, திருப்பூர் மாவட்டம் சந்திராபுரத்தை சேர்ந்த மாரிமுத்து (35) என்பவரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர். மேலும் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், முருக்கடியை சேர்ந்த பிரசாந்த் (30) என்பவருக்கும் கடத்தலில் தொடர்புள்ளது தெரிய வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, பிரசாந்த் என்பவரும் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டார்.
|இதையும் படிங்க: அதிகாலையில் நடந்த என்கவுன்ட்டர்: திருப்பூரில் சப் இன்ஸ்பெக்டரை கொன்றவர் சுட்டுக்கொலை
பின்னர், அவர்களிடம் இருந்து ரூ.7 லட்சம் மதிப்புள்ள 89 கிலோ சந்தன கட்டைகளை வனத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். மாரிமுத்து மற்றும் பிரசாந்த் இருவர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்த தேக்கடி பெரியார் புலிகள் காப்பக வனத்துறையினர், அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி பீர்மேடு சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும், கைது செய்யப்பட்ட இருவருக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சந்தனக் கடத்தல் கும்பல்களுக்கும் எதாவது தொடர்பு உள்ளதா? என்ற கோணத்தில் வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.