டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் சிக்கிய சென்னை ஐடி ஊழியர்... மிரட்டலுக்கு பயந்து ரூ.2 கோடி அனுப்பிய சோகம்! - CHENNAI DIGITAL ARREST

சென்னை அருகே ஐடி நிறுவன ஊழியரை மிரட்டி ஆன்லைன் மூலமாக 2 கோடி ரூபாய் மோசடியாக பெற்ற இரு வடமாநில இளைஞர்களை தாம்பரம் போலீசார் கைது செய்தனர்.

கைதான ஸ்ரீகாந்த் சுரேஷ் ராவ் கடேகர், நரேஷ் கல்யாண் ராவ் ஷிண்டே
கைதான ஸ்ரீகாந்த் சுரேஷ் ராவ் கடேகர், நரேஷ் கல்யாண் ராவ் ஷிண்டே (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 7:13 PM IST

சென்னை: காவல் துறை அதிகாரி என மிரட்டி ஐடி நிறுவன ஊழியரிடம் ஆன்லைன் மூலமாக 2 கோடி ரூபாய் மோசடியாக பெற்ற இரு வடமாநில இளைஞர்களை தாம்பரம் போலீசார் கைது செய்தனர்.

சென்னை, தாம்பரத்தை சேர்ந்தவர் சந்திரன் (61). சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்த நிலையில், இவரது தொலைபேசி எண்ணிற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு தொடர்பு கொண்ட ஒருவர் தன்னை காவல் துறை அதிகாரி என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார்.

அப்போது அவர், ''நீங்கள் எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலுத்தாமல் நிலுவையில் உள்ளது. உடனடியாக அந்த நிலுவைத் தொகையை கட்ட வேண்டும். இல்லை என்றால் உங்கள் மீது புகாரின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என தெரிவித்து இணைப்பை துண்டித்துள்ளார்.

இதையடுத்து சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு சந்திரனை வாட்ஸ்ஆப் மூலம் தொடர்பு கொண்ட மற்றொரு நபரும் காவல் துறை அதிகாரி என கூறி, ''உங்கள் மீது பண மோசடி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. உங்களை கைது செய்ய உள்ளோம், அதனை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால், தாங்கள் அனுப்பும் வங்கி கணக்குகளுக்கு 2.25 கோடி ரூபாய் பணத்தை அனுப்ப வேண்டும்'' என மிரட்டி உள்ளனர்.

இதனால் அச்சமடைந்த சந்திரன், அவர்கள் அனுப்பிய பல்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்கு சுமார் 2.25 கோடி ரூபாய் பணத்தை அனுப்பி வைத்துள்ளார். பிறகு அவர்களை தொடர்பு கொண்ட போது அவர்களது எண் ஸ்விட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டு இருந்தது. இதனால் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த சந்திரன் தாம்பரம் சைபர் க்ரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

மேலும், சந்திரனுக்கு வந்த அழைப்புகளை ஆய்வு செய்ததில், மர்ம நபர்கள் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இருந்து தொடர்பு கொண்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து தாம்பரம் சைபர் க்ரைம் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு விரைந்தனர்.

இதையடுத்து அங்கு விடுதி ஒன்றில் பதுங்கி இருந்த மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ஸ்ரீகாந்த் சுரேஷ் ராவ் கடேகர் (34), நரேஷ் கல்யாண் ராவ் ஷிண்டே (25) ஆகிய இருவரையும் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர்.

தொடர்ந்து அவர்களை நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் விமானம் மூலம் சென்னை அழைத்து வந்து இருவரிடமும் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட நபர்களிடம் இருந்து 9 கைபேசிகள், 16 ஏடிஎம் கார்டுகள், 7 சிம் கார்டுகள், 5 காசோலை புத்தகங்கள் மற்றும் 2 ரப்பர் ஸ்டாம்புகளை பறிமுதல் செய்தனர்.

மேலும், கைதானவர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் 5 வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்த ரூ.9.36 லட்சம் முடக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து போலீசார் இருவரையும் தாம்பரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், சந்திரனிடம் இருந்து இவர்கள் மோசடி செய்த பணத்தை மீட்கவும், வேறேதேனும் மோசடிகளை தமிழ்நாட்டில் இவர்கள் செய்துள்ளார்களா? என்பதை குறித்து விசாரிக்கவும் இருவரை காவலில் எடுக்க போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

