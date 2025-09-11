20-க்கும் மேற்பட்ட நகை கடைகளில் கைவரிசை... சென்னையில் 'மோதிர திருடர்கள்' பிடிபட்டனர்!
கைதான இருவரிடம் இருந்து 54 கிராம் கொண்ட 18 தங்க மோதிரங்கள், ஒரு இரு சக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
சென்னை: 20-க்கும் மேற்பட்ட நகை கடைகளில் நகை வாங்குவது போல நடித்து தங்க மோதிரங்களை திருடிய இரண்டு பேரை நுங்கம்பாக்கம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை, நுங்கம்பாக்கம் வள்ளுவர் கோட்டம் நெடுஞ்சாலையில் ரோகன் என்பவர் நகை கடை நடத்தி வருகிறார். கடந்த 45 வருடங்களாக இந்த நகை கடை இயங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த 2ம் தேதி நகை கடைக்கு வந்த இரண்டு பேர் தங்க மோதிரம் வாங்குவதாக கூறியுள்ளனர்.
அப்போது கடையில் இருந்த ரோகன் மோதிரங்களை காண்பித்த போது, நகைகள் பிடிக்கவில்லை என கூறி விட்டு அவர்கள் சென்றுள்ளனர். அதன் பிறகு கடையில் இருந்த மோதிரங்களை சரி பார்த்த போது 4 கிராம் தங்க மோதிரம் மாயமாகி இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த ரோகன் கடையில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது கடைக்கு வந்த இரண்டு நபர்கள் ரோகனுக்கு தெரியாமல் மோதிரத்தை திருடி இருப்பது தெரிய வந்தது. அதனை அடுத்து நுங்கம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் ரோகன் புகார் அளித்தார்.
அதன் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினர். அதில், அவர்கள் சென்னை பெரம்பூரில் வசித்து வரும் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இம்தியாஸ்கான், சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் வசித்து வரும் முஷீர் அகமது ஆகியோர் என்பது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து இருவரையும் போலீசார் தேடிப் பிடித்து கைது செய்தனர். பின்னர் அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், இருவரும் சேர்ந்து நுங்கம்பாக்கம், தண்டையார்பேட்டை, ராயபுரம், திருவொற்றியூர், அம்பத்தூர், கொளத்தூர், ஆயிரம் விளக்கு, கோடம்பாக்கம், வடபழனி, புளியந்தோப்பு, மயிலாப்பூர், ஓட்டேரி, வில்லிவாக்கம், திருவல்லிக்கேணி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கும் நகை கடைகளை குறி வைத்து மோதிரங்களை திருடி வந்தது தெரிய வந்தது.
குறிப்பாக இவர்கள் நகை கடைகளுக்கு சென்று மோதிரங்களை மட்டும் வாங்குவதாக கூறுவது வழக்கம். அப்போது கடைக்காரர் அதிகப்படியான மோதிரங்களை காட்டும் போது அவர்களின் கவனத்தை திசை திருப்பி அதில் சில மோதிரங்களை இவர்கள் திருடி வந்ததாகவும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர்.
அதன்படி, இவர்கள் திருடிய 54 கிராம் கொண்ட 18 தங்க மோதிரங்கள், ஒரு இரு சக்கர வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது, மேலும் இருவர் மீதும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.