இதிலும் ஒற்றுமையா..? 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் ஒரே மதிப்பெண் வாங்கிய இரட்டை சகோதரிகள்! - KOVAI TWIN SISTERS SAME MARK

இரட்டை சகோதரிகள் கவிதா, கனிகா ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 16, 2025 at 2:07 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 2:53 PM IST 1 Min Read

கோவை: 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் கோவையை சேர்ந்த இரட்டை சகோதரிகள் ஒரே மதிப்பெண்ணை பெற்று அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இதில் 93.80 சதவீதம் மாணவ - மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். வழக்கம் போலவே, இந்த ஆண்டும் மாணவர்களை விட மாணவிகளே அதிக அளவில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாணவர்கள் 91.74 சதவீதமும், மாணவிகள் 95.88 சதவீதமும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 1867 அரசுப் பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்று அசத்தியிருக்கின்றன. இந்த பொதுத்தேர்வை பொறுத்தவரை, ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலும் சிவகங்கை மாவட்டம் அதிக அளவிலான தேர்ச்சி விகித்தை கொண்டு முதலிடத்தில் உள்ளது. கடந்த முறை முதலிடத்தில் இருந்த அரியலூர் மாவட்டம், இந்த ஆண்டு 8வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. கடைசி இடத்தை வேலூர் மாவட்டம் பிடித்துள்ளது.

