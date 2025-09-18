ETV Bharat / state

ஆப்பிரிக்கா டூ சென்னை: ரூ.20 கோடி மதிப்பிலான கொக்கைன் போதைப்பொருள் பறிமுதல்

ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.20 கோடி மதிப்பிலான கொக்கைன் போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கொக்கைன் போதைப்பொருள்
சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கொக்கைன் போதைப்பொருள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2025 at 7:57 AM IST

சென்னை: எத்தியோப்பாவிலிருந்து சென்னைக்கு சாக்லேட் பாக்கெட்டுகளில் மறைத்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.20 கோடி மதிப்பிலான 2 கிலோ கொக்கைன் போதைப்பொருளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, இதில் சம்மந்தப்பட்ட கென்யாவை சேர்ந்த இளைஞரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து பல்வேறு நாடுகளுக்கு தினசரி விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவ்வாறு சர்வதேச நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளில் சிலர் தங்கம், அரிய வகை விலங்குகள், பறவைகள், தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்கள் உள்ளிட்டவைகளை கடத்தி வருவதும், அதனை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்வதும் தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில், ஆப்பிரிக்க நாடான எத்தியோப்பியாவின் தலைநகர் அடிஸ் அபாபாவில் இருந்து தனியார் பயணிகள் விமானம் ஒன்று நேற்று சென்னைக்கு வந்தது. இந்த விமானத்தில் பயணி ஒருவர் பெருமளவில் போதைப்பொருட்களை கடத்தி வருவதாக, சென்னை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவலின்பேரில் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள், விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, அந்த விமானத்தில் பயணித்த அனைத்து பயணிகள் மற்றும் அவர்களின் உடைமைகளை தீவிரமாக சோதனை செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: ''தமிழ்நாட்டில் பாஜக நுழையாதவாறு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்'' - கரூரில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சூளுரை!

அப்போது, கென்யா நாட்டைச் சேர்ந்த 30 வயதுடைய நபர் ஒருவர், சுற்றுலா விசாவில் சென்னைக்கு வந்திருந்தார். அவர் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டதால், புலனாய்வு துறை அதிகாரிகள் அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்ததால் சந்தேகமடைந்த புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் அவரது உடமையை பிரித்து சோதனை செய்தனர்.

இதில், உடைமைக்குள் இருந்த சாக்லேட் பாக்கெட்டுகளை பிரித்து பார்த்தபோது, அதில் கொக்கைன் போதைப்பொருளை சாக்லேட் போல் அவர் தயார் செய்து மறைத்து கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது. அவரிடமிருந்து சுமார் 2 கிலோ கொக்கைன் போதைப்பொருள்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். அதன் சர்வதேச மதிப்பு ரூ.20 கோடி இருக்கும் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து, புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் கென்யா நாட்டு நபரை கைது செய்து, அவர் மீது போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், இவர் சர்வதேச போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த நபரா? இவர் யாருக்காக இந்த போதைப்பொருளை கடத்தி வந்தார்? என்று பல்வேறு கோணங்களில் அதிகாரிகள் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

கொக்கைன் பறிமுதல்விமான நிலையத்தில் போதப்பொருள்CHENNAI AIRPORTDRUGS SEIZED AT CHENNAI AIRPORTCOCAINE DRUGS SEIZED

