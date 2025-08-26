பெரம்பலூர்: மதுரை தவெக மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட தன்னை தூக்கி வீசிய தவெக தலைவர் விஜயின் பவுன்சர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பெரம்பலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் தவெக தொண்டர் புகார் அளித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2 ஆவது மாநில மாநாடு மதுரை பாரபத்தியில் கடந்த 20 ஆம் தேதி நடந்தது. இந்த மாநாட்டில் கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய்யை பார்க்க பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மதுரை வந்தனர்.
இந்த மாநாட்டின் போது ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் மத்தியில் விஜய் ‘ரேம்ப் வாக்’ சென்றார். அப்போது விஜய்யின் பாதுகாப்பு கருதி, ‘ரேம்ப் வாக்’ மேடை அருகில் இருந்த தடுப்புகளில் கிரீஸ் தடவப்பட்டு இருந்தது. அதையும் மீறி தொண்டர்கள் சிலர் ‘ரேம்ப் வாக்’ மேடையின் மீது ஏறியதால் விஜயின் பவுன்சர்கள் தொண்டர்களை அப்புறப்படுத்தினர். அந்த வகையில் தொண்டர்களை விஜயின் பவுன்சர்கள் மேடையில் இருந்து தூக்கி வீசும் காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.
இந்த மாநாட்டில் நடிகர் விஜயை அருகில் சென்று பார்க்க முயன்ற அக்கட்சியின் தொண்டர் பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரியம்மாபாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்த சரத்குமார் என்பவரை பவுன்சர்கள் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி கீழே வீசினர்.
இந்த நிலையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 26) பெரம்பலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு தவெக தொண்டர் சரத்குமார் மற்றும் அவரது தாயார் சந்தோசம் இருவரும் வருகை தந்தனர். இதன் பிறகு மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் பாலமுருகனிடம் தவெக தொண்டர் சரத்குமார் மற்றும் அவரது தாயார் சந்தோசம் ஆகிய இருவரும் புகார் ஒன்றை அளித்தனர்.
|இதையும் படிங்க: மருத்துவர் ஆகப் போகும் தூய்மைப் பணியாளர்! வறுமையை வென்ற மாணவரின் நெகிழ்ச்சி பின்னணி!
அந்த புகாரில் ''தவெக மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு நடிகர் விஜயை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு அவரை நெருங்கிய என்னை விஜயின் பாதுகாவலர்கள் (பவுன்சர்கள்) தூக்கி வீசினர். இதனால் எனக்கு சிறு சிறு காயங்கள் ஏற்பட்டு உள்ளன. எனவே என்னை தூக்கி வீசிய பவுன்சர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
தவெக தலைவர் நடிகர் விஜயின் பவுன்சர்கள் மீது அதே கட்சியைச் சேர்ந்த தொண்டர் ஒருவர் காவல் துறையில் புகார் அளித்திருக்கும் சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பையும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.