விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த விஜய் - அனல் பறக்கும் விமர்சனங்கள்! - VIJAY WISHES VINAYAGAR CHATURTHI

நாடு முழுவதும் இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து தெரிவித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

தவெக விஜய் கோப்புப்படம்
தவெக விஜய் கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 27, 2025 at 12:25 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய், விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காத நிலையில், இந்த ஆண்டு அவர் வாழ்த்து தெரிவித்திருப்பது பல்வேறு விமர்சனங்களை எழுப்பியுள்ளது.

நாடு முழுவதும் இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும், விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், தவெக தலைவர் விஜய் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

2023ஆம் ஆண்டு, பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி ’தமிழக வெற்றிக் கழகம்’ என்ற கட்சியை தொடங்கிய விஜய், ஆகஸ்ட் 22ம் தேதி கட்சிக்கொடியை அறிமுகம் செய்து ஏற்றிவைத்து, கொடி பாடலையும் வெளியிட்டார். அந்த சமயத்தில், அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்ததால், தவெகவை பாஜகவின் 'பி' டீம் என திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் விமர்சித்தன.

இந்நிலையில், தவெக முதல் மாநாட்டில் தனது கட்சிக் கொள்கைகளை அறிவித்தார் விஜய். சமுக நீதி, தன்னாட்சி உரிமை, இருமொழி உள்ளிட்ட கொள்கைகளை அவர் பிரகடனப்படுத்திய நிலையில், திமுகவின் கொள்கைகளை விஜய் காப்பியடிப்பதாக பாஜகவினர் விமர்சிக்க தொடங்கினர். குறிப்பாக, பெரியார், அண்ணாவை கொள்கை தலைவர்களாக தவெக அறிவித்ததால், திமுகவின் பி டீம் என பாஜக விமர்சித்தது.

மேலும், கடந்த ஆண்டு விஜய், விநாயகர் சதூர்த்தி வாழ்த்து தெரிவிக்காததால், அவர் திமுகவை போல் இந்து பண்டிகைகளை புறக்கணிப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய், இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.

ஆனால், இப்போதும் அவரை விமர்சனம் விட்டு வைக்கவில்லை. பாஜகவினருக்கு பயந்து விஜய் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துகளை தெரிவித்ததாக ஒருதரப்பினரும், சட்டமன்றத் தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு வரவுள்ளதால் இந்து மக்களின் ஆதரவை பெறுவதற்காக அவர் இத்தகைய நிலைப்பாட்டை எடுத்திருப்பதாகவும் விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதுமட்டுமல்லாமல், ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய பின்னரும், தனது கொள்கையில் விஜய் தெளிவு இல்லாமல் இருப்பதே அவர் அடிக்கடி நிலைப்பாட்டை மாற்றுவதற்கு காரணம் எனவும் பிற கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

TAGGED:

VINAYAGAR CHATURTHIவிநாயகர் சதூர்த்திதவெக தலைவர் விஜய்தவெக விஜய்VIJAY WISHES VINAYAGAR CHATURTHI

