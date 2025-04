ETV Bharat / state

"நாட்டின் மிகப் பெரிய படை நாம் தான்" - வீடியோ வெளியிட்டு பேசிய விஜய்! - TVK VIJAY VIDEO

Published : April 19, 2025 at 3:38 PM IST

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

தமிழக வெற்றிக் கழக தகவல் தொழில் நுட்ப பிரிவு நிர்வாகிகள் கூட்டம் (IT Wing meeting), தவெக தகவல் தொழில் நுட்ப அணி துணை பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார், தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தவெக பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் ஆகியோர் தலைமையில் இன்று (ஏப்ரல் 19) சென்னை சோளிங்கநல்லூரில் நடைபெற்றது.

இனி நீங்கள் அனைவரும் சமூக வலைதள ரசிகர்கள் மட்டும் கிடையாது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மெய்நிகர் வீரர்கள் (virtual warriors). நான் உங்கள் அனைவரையும் virtual warriors என்று தான் அழைக்க விரும்புகிறேன். தவெகவின் ஐடி விங் (IT Wing) ஒழுக்கமாக, கண்ணியமாக உள்ளது என அனைவரும் கூற வேண்டும்.

எனவே, அதனை மனதில் வைத்துக்கொண்டு அனைவரும் உழையுங்கள். விரைவில் நான் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பேன். அனைவருக்கும் All The Best; வெற்றி நிச்சயம், நன்றி” இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

