திருவாரூர் கருவாடாய் காய்ந்து கொண்டிருக்கிறது! முதலமைச்சரின் சொந்த ஊரில் தெறிக்க விட்ட விஜய்!

திருவாரூர் கருவாடாய் காய்ந்து கொண்டிருக்கிறது! முதலமைச்சரின் சொந்த ஊரில் தெறிக்க விட்ட விஜய்!
அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதே தவெகவின் நோக்கம் என திருவாரூர் பரப்புரையில் விஜய் கூறியுள்ளார்.
Published : September 20, 2025 at 7:26 PM IST
திருவாரூர்: முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் சொந்த ஊரான திருவாரூர் மாவட்டம் கருவாடாக காய்ந்து கொண்டிருப்பதாக தவெக தலைவர் விஜய் விமர்சித்தார்.
2026-ம் ஆண்டு தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அனைத்துக் கட்சிகளும் தேர்தல் பரப்புரைகளில் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன. அந்த வகையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கடந்த 13-ம் தேதி தனது தேர்தல் பரப்புரையை திருச்சியில் தொடங்கினார். அதன் பிறகு, வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களாக சென்று பொதுமக்களை சந்தித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், இன்று நாகப்பட்டினத்தில் பரப்புரையை தொடங்கிய அவர், அதன் பிறகு திருவாரூரில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். திருவாரூர் தெப்பக்குளத்தின் தெற்கு வீதியில் பொதுமக்கள் மத்தியில், வேனில் நின்றவாறு அவர் உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர் பேசியதாவது:
திருவாரூர் என்றாலே ஆழித்தேர் தான் நினைவுக்கு வரும். ஆனால் நன்றாக ஓட வேண்டிய தமிழ்நாடு என்ற தேரை, நான்கு பக்கமும் கட்டையைப் போட்டு ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே நிறுத்தி விட்டார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். திருவாரூரை தனது சொந்த மாவட்டம் என்று அவர் சொல்லிக் கொண்டாலும், இந்த மாவட்டம் கருவாடாக காய்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
அனைத்து இடங்களுக்கும் தனது ‘அப்பா’ பெயரை வைக்க வேண்டுமென சொல்கிறார். ஆனால் அவர் பிறந்த திருவாரூர் மாவட்டத்தில் சாலை வசதி கூட சரியாக இல்லை. நாகையை போலவே திருவாரூரிலும் குடிசைப் பகுதிகள் அதிமாக இருக்கின்றன.
இங்குள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் கூட அனைத்து பாடப்பிரிவுகளும் இல்லை. மருத்துவக் கல்லூரிக்கே வைத்தியம் பார்க்க வேண்டிய நிலை தான் இருக்கிறது. அங்குள்ள உபகரணங்கள் சரியாக வேலை செய்வதில்லை. தேசிய நெடுஞ்சாலையிலிருந்து சரியான சாலை வசதி இல்லை.
திருவாரூரில் உள்ள மந்திரிக்கு (டி.ஆர்.பி.ராஜா) முதலமைச்சர் குடும்பத்திற்கு சேவை செய்வது தான் வேலை. மக்கள் தான் முக்கியம் என்பதை அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும். ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ என்று அவர் தனது குடும்பத்துக்கு மட்டும் தான் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால், மக்களுடன் நீங்கள் இல்லவே இல்லை. இதை நான் சொல்லவில்லை. பிரபல வார பத்திரிகையில் குறிப்பிட்டிருந்ததைத் தான் நான் திரும்பச் சொல்கிறேன்.
மற்றொரு முக்கியமான விஷயம், இங்குள்ள கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைகளை ஏற்றி இறக்க, 40 கிலோ மூட்டைக்கு 40 ரூபாய் அநியாய கமிஷன் வாங்குவதாக டெல்டா விவசாயிகளிடம் இருந்து புகார் வந்திருக்கிறது. கணக்கு பார்த்தால் ஒரு டன்னுக்கு 1000 ரூபாய் கமிஷன், அதாவது கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் பல கோடி ரூபாய் இங்குள்ள விவசாயிகளிடம் இருந்து பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இதை விவசாயிகளே என்னிடம் சொன்னார்கள். அவர்கள் பொய் சொல்லமாட்டார்கள். 40க்கு 40 என்பது முதலமைச்சருக்கு வேண்டுமானால், தேர்தல் முடிவாக இருக்கலாம். ஆனால் டெல்டா விவசாயிகளுக்கு வயிற்றில் அடித்து வாங்கிய கமிஷன். இது இந்த ஆட்சியில் நடந்திருக்கிறது.
கல்வி, ரேஷன், மருத்துவம், குடிநீர், அடிப்படை சாலை வசதி, மின்சாரம், பெண்கள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு என தேர்தல் அறிக்கையில் நடைமுறைக்கு சாத்தியமானதையே கொடுக்கப் போகிறோம். மனசாட்சியுள்ள மக்களாட்சியை கொடுப்பதே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நோக்கம் என விஜய் பேசினார்.
முன்னதாக, தனது பேச்சுக்கு நடுவே, "இது சும்மா கூடும் கூட்டம், ஓட்டாக மாறாது என்கிறார்களே. இது சும்மா கூடிய கூட்டமா? இல்லையெனில், ஓட்டு போடும் கூட்டமா? என மக்களிடமே கேட்டார். அப்போது அங்கிருந்தவர்கள், "ஓட்டு போடும் கூட்டம்" என கத்தினர்.
அதன் பின்னர், தான் தோளில் போட்டிருந்த விவசாயிகளின் அடையாளமான பச்சைத் துண்டை, கடைசியாக தலையில் கட்டிக்கொண்ட விஜய், அங்கு கூடியிருந்த மக்களை பார்த்து கையசைத்தபடி சென்றார்.
திருவாரூரில் குடும்பம் குடும்பமாக பொதுமக்கள் திரண்டு வந்து, விஜய்க்கு ஆதரவு அளித்தனர். மேலும், பரப்புரை வாகனத்தின் மீது விஜய் ஏறியதும், கிரேன் மூலம் பிரம்மாண்ட மாலை அணிவித்து அவருடைய தொண்டர்களும், ரசிகர்களும் வரவேற்பு கொடுத்தனர்.