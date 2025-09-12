ETV Bharat / state

"திருச்சியில் சந்திப்போம்" தவெக பிரச்சாரம் குறித்து விஜய் வெளியிட்ட அறிவிப்பு!

தவெக தலைவர் விஜயின் பிரச்சாரத்திற்கான வாகனம், சென்னை பனையூரில் உள்ள அவரது கட்சி அலுவலகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய்
விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2025 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திருச்சியில் தொடங்கவுள்ள நம்முடைய தேர்தல் பயணம் மகத்தான வெற்றியை பெறும் என்று தவெக தலைவர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் பிரச்சாரத்தில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரான விஜயும் நாளை (செப்.13) முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்கிறார். திருச்சியில் தொடங்கும் விஜயின் பிரச்சாரம் டிசம்பர் 20ஆம் தேதி மதுரையில் நிறைவு பெறவுள்ளது.

இதுகுறித்து தவெக தலைவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “பொய்யான வாக்குறுதிகளை தந்து மக்களை ஏமாற்றி வரும் வெற்று விளம்பர மாடல் திமுக அரசின் மீதான நம்பிக்கையை மக்கள் முற்றிலும் இழந்துவிட்டனர். மேலும், தங்களுக்கென்றே உண்மையான தோழமை மற்றும் பாரபட்சமற்ற தன்மையுடன் கூடிய ஓர் அரசு அமைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர்.

தலைவர்கள் வழியில்..

மக்களின் மனமறிந்து அரசியல் களம் காணும் தவெக, அவர்களுக்காக மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சியை அமைக்கும். மக்களுடன் மக்களாக இணைந்து நிற்கும் "வாகை சூடும் வரலாறு திரும்புகிறது; உங்க விஜய் நா வரேன்" என்கிற நமது பயணம்தான் தமிழ்நாடு முழுவதுமான மக்கள் சந்திப்பு பயணமாகும்.

தயார் நிலையில் உள்ள தவெக பிரச்சார வாகனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மதுரை மாநாட்டில் சொன்னதுபோலவே என் குடும்ப உறவுகளாகிய உங்களை சந்திக்க, உங்களுக்காக குரல் கொடுக்க உங்கள் விஜய், நம் கொள்கைத் தலைவர்களான பெரியார், காமராஜர், அம்பேத்கர், வேலுநாச்சியார், அஞ்சலை அம்மாள் ஆகியோரின் வழியில், "மக்களிடம் செல்" என்ற பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணாவின் ஆணையை மானசீகமாக ஏற்று, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் வருகிறேன்.

மகத்தான வெற்றி

தமிழ்நாட்டு அரசியலிலேயே இதுவரை இல்லாத வகையில், எந்த அரசியல் தலைவருக்கும் செய்யாத வகையில், மக்கள் சந்திப்பு சார்ந்த பாதுகாப்பு நிபந்தனைகளை நம் கழகத்தின் மீது மட்டும் காவல்துறை விதித்துள்ளது. இப்படி பாதுகாப்பு சார்ந்த தமது பொறுப்பை தட்டிக் கழிக்காமல், அரசியல் நிலைப்பாடுகளைக் கடந்து தார்மீகக் கடமையோடு நமது கட்சி தொண்டர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்குவதை இந்த அரசும், காவல்துறையை வழிநடத்தும் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

இறைவன் அருளால், இயற்கையின் துணையால் உங்கள் அனைவரின் பேரன்பால் நம்முடைய இந்த மக்கள் சந்திப்புப் பயணம் மகத்தான வெற்றி பெறும் என்கிற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையுடன் “உங்க விஜய், நான் வரேன்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: பெரியாரை படித்ததால்தான் திமுகவை ஆதரிக்கிறேன்; 2 சீட்டுக்காக அல்ல - திருமாவளவன் ஓபன் டாக்

தயார் நிலையில் பிரச்சார வாகனம்

"உங்கள் விஜய் நா வரேன்" என்ற வாசகத்துடன் தயார் நிலையில் உள்ள தவெக தலைவர் விஜயின் பிரச்சாரத்திற்கான வாகனம், சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை பனையூரில் உள்ள அவரது கட்சி அலுவலகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆரஞ்சு இளஞ்சிவப்பு கலந்த வண்ணத்தில் காட்சியளிக்கும் பிரச்சார வாகனம் விஜய்காக பிரத்யேகமாக தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், 'வாகை சூடும் வரலாறு திரும்புகிறது' என்பன உள்ளிட்ட வாசகங்கள், விஜயின் புகைப்படம் மற்றும் தவெக கொள்கை தலைவர்களின் புகைப்படங்கள் மற்றும் ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK VIJAY ELECTION CAMPAIGNதவெக விஜய்தவெக தேர்தல் பிரச்சாரம்தவெக திருச்சி பிரச்சாரம்TVK VIJAY CAMPAIGN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.