சி.எம். சார் என்னை பழிவாங்க வேண்டுமா? மெளனம் கலைத்த விஜய்!

நான் பல இடங்களில் பிரச்சாரம் செய்த நிலையில், கரூரில் மட்டும் இப்படி நடக்க என்ன காரணம்? என விஜய் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய் வெளியிட்ட வீடியோ
தவெக தலைவர் விஜய் வெளியிட்ட வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 4:14 PM IST

சென்னை: தன் மீது முதலமைச்சருக்கு கோபம் இருந்தால் தன்னை பழி வாங்கிக் கொள்ளட்டும். தொண்டர்கள் மீது கை வைக்க வேண்டாம் என தவெக தலைவர் விஜய் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

கரூரில் கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்ற தவெக பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இது, நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், தவெக மாவட்டச் செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்ட 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இது ஒருபுறம் இருக்க, கரூரில் இத்தகைய துயர சம்பவம் நடந்த போதிலும், அன்று இரவே விஜய் சென்னை புறப்பட்டு சென்றதும், 4 நாட்கள் ஆன பிறகும் கூட விஜய் கரூருக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்க்காததும் பெரும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியது.

இந்நிலையில், கரூர் சம்பவம் குறித்து தவெக தலைவர் விஜய் மெளனம் கலைத்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில், “என் வாழ்க்கையில் இது போன்ற வலி மிகுந்த சூழ்நிலையை சந்தித்தது இல்லை. மனது முழுக்க வலி மட்டும் தான் இருக்கிறது. வேறு எதுவும் இல்லை. சுற்றுப்பயணத்தில் மக்கள் என்னை பார்க்க வருவதற்கு ஒரே காரணம் என் மீது அவர்கள் வைத்திருக்கும் அன்பும் பாசமும் தான்.

இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் மற்ற அனைத்தையும் தாண்டி, மக்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பது தான் என் மனதில் எப்போதும் ஆழமாக இருக்கும். அதனால் தான் அரசியல் காரணங்களை தள்ளி வைத்து விட்டு, மக்களின் பாதுகாப்புக்கான இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து அதற்காக அனுமதி கேட்டு வந்தோம்.

ஆனால் நடக்கக் கூடாதது நடந்து விட்டது. நானும் மனிதன் தானே. அந்த நேரத்தில் அத்தனை மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கையில் அந்த ஊரை விட்டு என்னால் எப்படி வர முடியும்? ஆனால், நான் மீண்டும் அங்கே சென்றால், அதையும் காரணம் காட்டி வேறு விதமான அசம்பாவிதங்கள் நடந்து விடக் கூடாது என்பதற்காகத் தான் அங்கு செல்லவில்லை.

சொந்தங்களை இழந்து தவிப்பவர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பாதிக்கப்பட்டவர்களை கூடிய விரைவில் சந்திக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய வலியை புரிந்துகொண்டு பேசிய அரசியல் கட்சிகளைச் சார்ந்த நண்பர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

5 மாவட்டங்களில் பரப்புரை செய்திருக்கிறேன். கரூரில் மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்கிறது? மக்களுக்கு அனைத்து உண்மைகளும் தெரியும். அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கரூர் மக்கள் உண்மையை சொன்ன போது கடவுளே நேரில் வந்து உண்மையை சொல்வது மாதிரி இருந்தது.

எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் தான் பிரச்சாரம் செய்தோம். கரூரில் தவெக வேறு எந்த தவறும் செய்யவில்லை. இருப்பினும், எங்கள் கட்சி மற்றும் சமூக ஊடக நண்பர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

சி.எம். சார், என் மீது கோபம் இருந்தால் என்னை பழி வாங்குங்கள். தொண்டர்கள் மீது கை வைக்காதீர்கள். நான் என் வீடு அல்லது கட்சி அலுவலகத்தில் தான் இருப்பேன். எனது அரசியல் பயணம் இன்னும் வலிமையாகவும் தைரியமாகவும் தொடரும். இதோடு நிற்காது" என்று பேசியுள்ளார்.

TVK VIJAYVIJAY VIDEOதவெக விஜய்விஜய் வீடியோTVK VIJAY ABOUT KARUR STAMPEDE

