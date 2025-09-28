கரூர் துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் பட்டியல் வெளியீடு! 5 பேரை அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல்!!
கரூரில் விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் தகவல்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 28, 2025 at 9:27 AM IST
சென்னை: கரூரில் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அவர்களில் 34 பேரின் உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் செப்.13ஆம் தேதி தொடங்கி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில் நேற்று அவர் நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். கரூரில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்ட போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 50க்கும் மேற்பட்டோர் அங்குள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், உயிரிழப்பு தொடர்பாக அறிந்தவுடன் உயர் அதிகாரிகளை அழைத்து ஆலோசனைகளை வழங்கிய முதல்வர், நேற்று நள்ளிரவே விமானம் மூலம் திருச்சி வந்து அங்கிருந்து கரூருக்கு சென்றார். தொடர்ந்து மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்தித்த அவர், அவர்களிடம் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
முன்னதாக இந்த சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், “உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு எவ்வாறு ஆறுதல் சொல்வது என தெரியவில்லை. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளேன். இது குறித்து விசாரணை நடத்த ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்திய கூட்டத்தில் இத்தனை பேர் உயிரிழந்தது இதுவரை நடக்காதது. இனிமேல் நடக்கக் கூடாது. விசாரணை ஆணையம் அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, சீமான், கவிஞர் வைரமுத்து, எல்.முருகன் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தற்போது உயிரிழந்த 39 பேரில் 34 பேரின் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளது.
உயிரிழந்தவர்களில் 34 பேரின் விவரங்கள்
|வரி.எண்
|பெயர் (வயது)
|வட்டம்
|1.
|தாமரைக்கண்ணன் (25)
|கரூர்
|2.
|ஹேமலதா (8)
|கரூர்
|3.
|சாய்லெட்சனா (8)
|கரூர்
|4.
|சாய்ஜீவா (4)
|கரூர்
|5.
|சுகன்யா (33)
|கரூர்
|6.
|ஆகாஷ் (23)
|கரூர்
|7.
|தனுஷ்குமார் (24)
|கரூர்
|8.
|வடிவழகன் (எ)வடிவேல் (54)
|கரூர்
|9.
|ரேவதி (52)
|ஈரோடு
|10.
|சந்திரா (40)
|கரூர்
|11.
|குருவிஷ்னு (2)
|கரூர்
|12.
|ரமேஷ் (32)
|கரூர்
|13.
|சனுஜ் (13)
|கரூர்
|14.
|ரவிகிருஷ்ணன் (32)
|கரூர்
|15.
|பிரியதர்ஷ்ணி (35)
|கரூர்
|16.
|தரணிகா (14)
|கரூர்
|17.
|பழனியம்மாள் (11)
|கரூர்
|18.
|கோகிலா (14)
|கரூர்
|19.
|மகேஷ்வரி (45)
|மண்மங்கலம்
|20.
|அஜிதா (21)
|அரவக்குறிச்சி
|21.
|மாலதி (36)
|கரூர்
|22.
|சுமதி (50)
|கரூர்
|23.
|மணிகண்டன் (33)
|காங்கேயம்
|24.
|சதீஷ்குமார் (34)
|ஈரோடு
|25.
|கிருத்திக்யாதவ் (7)
|கரூர்
|26.
|ஆனந்த் (26)
|சேலம்
|27.
|சங்கர் கனேஷ் (45)
|குஜியம்பாறை
|28.
|விஜயராணி (42)
|கரூர்
|29.
|கோகுலபிரியா (28)
|காங்கேயம்
|30.
|பாத்திமாபானு (29)
|ஒட்டன்சத்திரம்
|31.
|கிஷோர் (17)
|கரூர்
|32.
|ஜெயா (55)
|கரூர்
|33.
|அருக்காணி (60)
|கரூர்
|34.
|ஜெயந்தி (43)
|புகளூர்