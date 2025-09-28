ETV Bharat / state

கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? வெளியான தகவல்!

கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 50 பேரும், கரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் 61 பேரும் என மொத்தம் 111 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

அலைமோதும் தவெக தொண்டர்கள் கூட்டம் (கோப்புப்படம்)
அலைமோதும் தவெக தொண்டர்கள் கூட்டம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2025 at 10:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கரூரில் தவெக விஜய்யின் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி மயங்கி விழுந்த 111 பேர் கரூரில் உள்ள பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் செப்.13 ஆம் தேதி தொடங்கி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில் அவர் திருச்சி, அரியலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் நேற்று நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

நேற்று காலை நாமக்கல்லில் பரப்புரை மேற்கொண்ட அவர், இரவு 7 மணியளவில் கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் மக்களிடம் உரையாற்றினார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 10 குழந்தைகள் உள்பட 39 பேர் உயிரிழந்தனர். உயிரிழந்தவர்களில் இதுவரை 35 பேரின் உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அவர்களில் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் 28 பேர், ஈரோடு, திருப்பூர், திண்டுக்கல் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தலா 2 பேர், சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

இந்நிலையில் மீதமுள்ள 4 உடல்களை அடையாளம் காணும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. உடல் அடையாளங்கள் மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனைகள் மூலம் அவர்கள் யார் என்பதை உறுதி செய்ய முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையே, கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 50 பேரும், கரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் 61 பேரும் என மொத்தம் 111 பேர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து மருத்துவ உதவிகளும் அரசு தரப்பில் செய்யப்பட்டு வருவதாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: கரூர் துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் பட்டியல் வெளியீடு! 5 பேரை அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல்!!

முன்னதாக, இந்த சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், “உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு எவ்வாறு ஆறுதல் சொல்வது என தெரியவில்லை. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளேன். இது குறித்து விசாரணை நடத்த ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்திய கூட்டத்தில் இத்தனை பேர் உயிரிழந்தது இதுவரை நடக்காதது. அரசியல் நோக்கத்துடன் எதையும் பார்க்க விரும்பவில்லை. இனிமேல் நடக்கக் கூடாது. விசாரணை ஆணையம் அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்திருந்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தமிழக வெற்றிக் கழகம்VIJAY CAMPAIGN DEATHVIJAY CAMPAIGN KARURTVK VIJAYVIJAY CAMPAIGN DEATH DETAIL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.