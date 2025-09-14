"மத்திய அரசு செய்வது துரோகம்; மாநில அரசு செய்வது நம்பிக்கை துரோகம்" - விஜய் விமர்சனம்
குடும்ப ஆதிக்கம் இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்குவதே தவெகவின் குறிக்கோள் என அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
அரியலூர்: மத்திய அரசு செய்வது துரோகம் என்றால், மாநில அரசு நம்பிக்கை துரோகம் செய்கிறது. இரண்டு பேரும் ஒரே வகையான ஜனநாயக படுகொலையை செய்து வருகின்றனர் என தவெக தலைவர் விஜய் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தனது முதல் பிரச்சாரப் பயணத்தை நேற்று (செப் 13) திருச்சியில் தொடங்கினார். அங்கு தனது உரையை முடித்துகொண்டு அவர் அரியலூர் வந்தடைந்தார். அங்கு அண்ணா சிலை முன்பு மக்கள் மத்தியில் பேசிய விஜய், "தாமதமாக வந்ததற்கு மன்னித்து விடுங்கள். அரசியலுக்கு வந்து தான் நான் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. அதற்கு கொஞ்சம் கூட அவசியமில்லை. எனக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்த உங்களுக்காக உழைப்பதை தருவதைத் தவிர வேறு எந்த எண்ணமும் இல்லை.
மத்திய அரசு பீகாரில் 65 லட்சம் வாக்காளர்களை ஒட்டுமொத்தமாக நீக்கிவிட்டு ஜனநாயக படுகொலை செய்துள்ளது. தொகுதிகள் மறுசீரமைப்பு என்ற பெயரில் மாநிலங்களின் தொகுதிகளை குறைக்க முயற்சிக்கிறது. வாக்குத்திருட்டு, தொகுதி மறுசீரமைப்பு உள்ளிட்ட பல துரோகங்களை தமிழகத்திற்கு தொடர்ந்து செய்கிறது," என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "நல்லது செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் திமுக அரசை தேர்ந்தெடுத்தோம். 505 வாக்குறுதிகளை கடந்த தேர்தலின்போது திமுக அறிவித்தது. அதில், முக்கால் வாசி வாக்குறுதிகளை கூட அவர்கள் நிறைவேற்றவில்லை. ஆனால், மனசாட்சி இல்லாமல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றிவிட்டதாக கூறுகின்றனர். அரியலூர் மாவட்டத்தில் சிமெண்ட் ஆலை மாசு குறைபாடு நீக்கம், கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோயில் பராமரிப்பு, ராஜேந்திர சோழனுக்கு மணிமண்டபம், மருதையாற்றில் தடுப்பணை உள்ளிட்ட பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
கேஸ் சிலிண்டருக்கு ரூ.100 மானியம் தருவதாக சொன்னீர்களே செய்தீர்களா? மகளிர் அனைவருக்கும் ரூ. 1000 தருவதாக சொன்னீர்களே வழங்கினார்களா? டீசல் மானியமாக ரூ.3 குறைப்பு, நீட் தேர்வு ரத்து, கல்வி கடன் ரத்து உள்ளிட்ட பல அறிவிப்புகளை அவர்கள் நிறைவேற்றவில்லை. மத்திய அரசு செய்வது துரோகம் என்றால்; மாநில அரசு நம்பிக்கை துரோகம் செய்கிறது. இரண்டு பேரும் ஒரே வகையான ஜனநாயக படுகொலையை செய்து வருகின்றனர்," என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் பொய்யான வாக்குறுதிகளை தரமாட்டோம். நடைமுறைக்கு சாத்தியமானதை மட்டுமே வாக்குறுதியாக தருவோம். மருத்துவம், குடிநீர், ரேஷன், கல்வி, சாலை, மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்கமாட்டோம். மேலும், ஏழ்மை, வறுமையில்லாத தமிழகம், குடும்ப ஆதிக்கம் இல்லாத தமிழகம், ஊழல் இல்லாத தமிழகம், உண்மையான மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சி அமைப்பதே தவெக குறிக்கோள்” என்று விஜய் பேசினார்.
தொண்டர்கள் ஏமாற்றம்: இதனிடையே, பெரம்பலூர் மாவட்டம், குன்னத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளாமல் பிரச்சார வாகனத்தின் மேல் ஏறி நின்று பொதுமக்களை பார்த்து கையை மட்டும் அசைத்து விட்டு சென்றதால் ஏழு மணி நேரமாக உணவு கூட உண்ணாமல் காத்துக் கிடந்த கட்சி தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
மேலும் பெரம்பலூர் வானொலி திடலில் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு அவர் வராததால், நள்ளிரவு 12.30 மணி வரை காத்திருந்த தவெக தொண்டர்கள் ஏமாற்றத்துடன் கலைத்து சென்றனர்.