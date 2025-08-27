மதுரை: தவெக மாநாட்டில் பவுன்சர்களால் தாக்கப்பட்ட இளைஞர் அளித்த புகாரின் பேரில் அக்கட்சி தலைவர் விஜய் மீது குன்னம் காவல் நிலையத்தில் பதியப்பட்ட வழக்கு, மதுரை காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாடு மதுரை பாரபத்தியில் ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய்யை காண பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் மதுரையில் குவிந்தனர்.
இந்த நிலையில், மாநாட்டின் தொடக்கத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் மத்தியில் விஜய் ‘ரேம்ப் வாக்’ சென்றார். அப்போது விஜய்யின் பாதுகாப்பு கருதி ‘ரேம்ப் வாக்’ மேடை அருகில் இருந்த தடுப்புகளில் கிரீஸ் தடவப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தடுப்புகளையும் மீறி சிலர் ‘ரேம்ப் வாக்’ மேடையின் மீது ஏறியதால், அங்கிருந்த பவுன்சர்கள் அவர்களை அப்புறப்படுத்தினர்.
இந்நிலையில், தொண்டர்களை விஜயின் பவுன்சர்கள் மேடையில் இருந்து தூக்கி வீசும் காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக, விஜயை அருகில் சென்று பார்க்க முயன்ற பெரம்பலூர் மாவட்டம் பெரியம்மாபாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்த அக்கட்சியின் தொண்டர் சரத்குமார் என்பவரை பவுன்சர்கள் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி கீழே வீசினர்.
அதில் காயமடைந்த சரத்குமார் அவரது தாயார் சந்தோசம் உடன் பெரம்பலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு சென்று, அங்கிருந்த கூடுதல் எஸ்.பி பாலமுருகனிடம் நேற்று (ஆக.26) புகார் அளித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, குன்னம் காவல் நிலையத்திலும் அவர்கள் புகார் செய்தனர்.
அதில், “விஜய்யை பார்த்தவுடன் ஆர்வத்தில் நடைமேடையில் ஏறினேன். அப்போது சுமார் 10 பவுன்சர்கள் என்னை நோக்கி ஓடி வந்தார்கள். அதில் ஒருவர் என்னை கீழே இறங்குமாறு ஒருமையில் திட்டினார். பின்னர், விஜய்யின் பாதுகாவலர்கள் தன்னை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி வீசினர். கீழே தூக்கி வீசியதில் எனக்கு நெஞ்சுப்பகுதி மற்றும் உடலில் உள்காயம் ஏற்பட்டது. எனக்கு இன்னும் வலி அதிகமாக உள்ளது. இதுதொடர்பாக, தவெக பொறுப்பாளர்கள் என்னிடம் சமரசம் பேசினார்கள்.
ஆனால், முதல் உதவி சிகிச்சைக்கு கூட உதவி செய்ய யாரும் வரவில்லை. இதுபோன்று வேறு யாருக்கும் நடைபெறக்கூடாது என்பதால் குன்னம் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்கிறேன். தவெக தலைவர் விஜய்யின் குண்டர்களால் தூக்கி வீசப்பட்டு மார்பு நெஞ்சுவலியால் தவித்து வருகிறேன். எனவே விஜய் மீதும், பவுன்சர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று அந்த புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து குன்னம் போலீசார் விஜய் மற்றும் பவுன்சர்கள் மீது 346/25 US 189(2), 296(b), 115(2) பி.என்.எஸ் (BNS) பிரிவுகளின் கீழ், வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த நிலையில், விஜய் மற்றும் பவுன்சர்கள் மீதான இந்த வழக்கு குன்னம் காவல் நிலையத்திலிருந்து மதுரை கூடக்கோவில் காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இது மதுரையில் நடைபெற்ற மாநாடு என்பதால், விசாரணைக்காக கூடக்கோவில் காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.