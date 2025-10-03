ETV Bharat / state

விஜய் பிரச்சார வாகனத்திற்கு சிறப்பு பூஜை! நேற்று செய்த அலங்காரம் இன்றே கலைப்பு!

செய்திக்குப் பின் விஜய் பரப்புரை வாகனத்திலிருந்த அலங்காரம் கலைக்கப்பட்ட வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் பரப்புரை வாகனத்திலிருந்து அலங்காரங்கள் கலைக்கப்பட்ட காட்சி
விஜய் பரப்புரை வாகனத்திலிருந்து அலங்காம் கலைக்கப்பட்ட காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு, தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை வாகனத்திற்கு நேற்று செய்யப்பட்ட மாலை அலங்காரம் இன்றே கலைக்கப்பட்ட வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

நாடு முழுவதும் நேற்று ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்திலும் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. குறிப்பாக, தவெக தலைவர் விஜய்யின் பரப்புரை வாகனமான பேருந்து மற்றும் வேனிற்கு வாழை மர தோரணம் மற்றும் மாலை போடப்பட்டு, அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது.

தற்போது, கரூரில் நடந்த பரப்புரை கூட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்பட்டதாக நேற்று செய்திகள் இணையத்தில் பரவி பல்வேறு கண்டனங்களை பெற்றது. இந்த நிலையில் வாகனங்களிலிருந்த வாழை மரம் மற்றும் மாலை அகற்றப்பட்டது தொடர்பான வீடியோ இன்று வெளியாகியுள்ளது.

2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அனைவரும் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரப்புரை செய்ய திட்டமிட்டு அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

விஜய் பரப்புரை வாகனத்தில் நேற்று செய்யப்பட்ட அலங்காரம் இன்று கலைப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி வழக்கம் போல் பரப்புரை மேற்கொண்ட விஜய், கரூர் மாவட்டத்திற்கு வந்த போது கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் கூடியது. இதனால், விஜய் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு ஏராளமான பொதுமக்கள் மயங்கி விழுந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில், அதில் குழந்தைகள், பெண்கள் உள்ளிட்ட 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

அனைத்து தரப்பில் இருந்தும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பி இந்த சம்பவம் பூகம்பமாக வெடித்த நிலையில், விஜயின் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டம் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தவெகவிற்கு எதிரான பல்வேறு வழக்குகள் இன்று நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தன. அதில், நீதிபதி சரமாரியான கேள்விகளை எழுப்பினார்.

இதையும் படிங்க: ஆதவ் அர்ஜுனா சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவரா? உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

குறிப்பாக, பரப்புரையின் போது தொண்டர்கள் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்து விஜய் பேருந்தில் சிக்கிய வீடியோக்களும் வெளியாகி பரவி வருகிறது. அப்போது, விஜய் பேருந்தின் ஓட்டுநர் வெளியே எட்டிப் பார்த்தும் வாகனத்தை நிறுத்தவில்லை என்பது அதிர்ச்சியளிப்பதாகவும், பேருந்து மோதியது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யாவிட்டால் மக்கள் எப்படி காவல் துறையை நம்புவார்கள்? இதுவரை ஏன் விஜயின் பரப்புரை வாகனத்தை பறிமுதல் செய்யவில்லை என்ற கேள்விகளையும் போலீசாரிடம் நீதிபதி எழுப்பினார்.

இதற்கிடையே, விஜயின் பரப்புரை வாகனத்திற்கு போடப்பட்ட ஆயுத பூஜை அலங்காரம் அவசர அவசரமாகக் கலைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK VIJAY CAMPAIGN VANTVK VIJAY CAMPAIGN VEHICLEதவெக விஜய் பிரச்சார வாகனம்தவெக ஆயுத பூஜைTVK CAMPAIGN VAN DECORATION ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.