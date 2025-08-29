ETV Bharat / state

தவெக மாநாட்டில் விஜய்யின் பவுன்சர்கள் தன்னை கீழே தள்ளிவிட்டதாக இளைஞர் கொடுத்த புகாரில், தற்போது ட்விஸ்ட் ஏற்பட்டுள்ளது.

அஜய் அவருடைய தாயாருடன், சரத்குமார் அவருடைய தாயாருடன்
அஜய் அவருடைய தாயாருடன், சரத்குமார் அவருடைய தாயாருடன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 29, 2025 at 11:27 AM IST

விழுப்புரம்: தவெக மாநாட்டில் பவுன்சர்களால் தான் தூக்கி வீசப்பட்டதாக இளைஞர் ஒருவர் புகார் அளித்துள்ள நிலையில், மற்றொரு இளைஞர், 'இல்லை, என்னை தான் பவுன்சர்கள் தள்ளி விட்டனர்' என வீடியோ வெளியிட்டுள்ளதால் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

தவெக 2-வது மாநில மாநாடு கடந்த 21 ஆம் தேதி மதுரை பாரபத்தியில் நடைபெற்றது. மாநாட்டில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ரேம்ப் வாக் மேடையில் தவெக தலைவர் விஜய் நடந்து சென்று தொண்டர்களை பார்த்து கையசைத்து வணக்கம் தெரிவித்தார். அப்போது சிலர் 'ரேம்ப் வாக்' மேடையில் ஏறி விஜய்க்கு அருகே சென்று செல்ஃபி எடுக்க சென்றனர். அப்போது விஜய்யின் பவுன்சர், தவெக தொண்டர் ஒருவரை அங்கிருந்து தூக்கி வீசினார். இந்த வீடியோ வைரலாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

விஜய்யின் பவுன்சர் மீது வழக்கு

இதனிடையே, விஜய் பவுன்சர்கள் தூக்கி வீசியதில் தனக்கு காயம் ஏற்பட்டதாக கூறி பெரம்பலூரைச் சேர்ந்த சரத்குமார் என்ற இளைஞர், அவரது தாயாருடன் வந்து காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் அளித்திருந்தார். இந்த புகாரின் பேரில் தவெக தலைவர் விஜய் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பமாக, தன்னை தான் விஜய் பவுன்சர்கள் கீழே தள்ளிவிட்டதாக விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த அஜய் என்ற இளைஞர் வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார்.

ரேம்ப் வாக் மேடையில் தவெக விஜய்
ரேம்ப் வாக் மேடையில் தவெக விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சம்பவம் குறித்து இளைஞர்

இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அஜய், “நான் தவெக மாட்டில் விஜய்யுடன் செல்பி எடுப்பதற்காக ரேம்ப் வாக் மேடையில் ஏறினேன். இதை பார்த்த ஒரு பவுன்சர் என்னை வேகமாக கீழே தள்ளிவிட்டார். ஆனால், நான் சுதாரிப்பாக அருகில் இருந்த தடுப்பு கம்பியை பிடித்து விட்டேன். இதைப் பார்த்த விஜய், பவுன்சர்களிடம் "ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள்" என திட்டினார். அதையடுத்து, அந்த பவுன்சர் உடனடியாக என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டார். இது தான் அங்கு நடந்தது. இதற்கான ஆதாரங்களும் என்னிடம் உள்ளன. எனவே, பெரம்பலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் பொய்யான புகார் கொடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரிக்க வேண்டும்” என கூறினார்.

தவெக நிர்வாகி பதில்

மேலும் பேசிய தவெக பெரம்பலூர் மாவட்டச் செயலாளர் சிவக்குமார், “சரத்குமார் என்ற இளைஞர் கொடுத்த புகார் உண்மையானதல்ல. இது தொடர்பான வீடியோ அதாரங்களை பார்த்தால், கீழே தள்ளி விடப்பட்டவர் சரத்குமார் இல்லை என்பது தெளிவாக தெரியும். சரத்குமார் யாருடைய தூண்டுதலின்பேரில் இதுபோன்ற புகாரை கொடுத்துள்ளார் என்பது தெரியவில்லை” என்றார்.

