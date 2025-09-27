திருச்சி சென்றடைந்தார் விஜய் - காலையிலேயே நாமக்கலில் குவிந்த தவெக தொண்டர்கள்!
தவெக தலைவர் விஜய், நாமக்கல் மற்றும் கரூரில் இன்று பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ள உள்ளார்.
Published : September 27, 2025 at 9:47 AM IST
சென்னை: நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில மேற்கொள்ளவுள்ள பிரச்சாரத்திற்காக, தவெக தலைவர் விஜய் நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்து இன்று காலை 8 மணியளவில் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு புறப்பட்டார்.
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், அனைத்துக் கட்சிகளும் தேர்தல் பரப்புரைகளில் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன. அந்த வகையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கடந்த 13-ஆம் தேதி தனது முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை திருச்சியில் தொடங்கினார். அதன் பிறகு, வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களாக சென்று பொதுமக்களை சந்தித்து வருகிறார். இதுவரை, திருச்சி, அரியலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முடித்துள்ளார்.
அந்த வகையில், இன்று (செப்.27) நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டத்தில் தமது மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார். இதற்காக விஜய், சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்து இன்று காலை 8 மணியளவில் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு புறப்பட்டார். அங்கு, தனி விமான மூலம் காலை 9:30 மணியளவில் திருச்சி சென்றடைந்த அவர், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக நாமக்கல் சென்றடைகிறார்.
முதலில் நாமக்கலில் கே.எஸ்.திரையரங்கம் அருகில் பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ளும் விஜய், நாமக்கல்லில் பரப்புரையை முடித்துக்கொண்டு பிற்பகல் 12 மணியளவில் கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் தனது பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ள உள்ளார். விஜய் வருகையையொட்டி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தொண்டர்கள் கூட்டம் காலை முதலே அதிகரித்து வருகிறது. பிரச்சார இடத்தில் ஏராளமான தொண்டர்கள் வருகை புரிந்துள்ளனர்.
முன்னதாக, விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும்போது அக்கட்சியின் தொண்டர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் சில நிபந்தனங்கள் தவெக சார்பில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
- அதில், விஜய் பிரச்சாரம் முடித்துவிட்டு செல்லும்போதும் அவருடைய வாகனத்தை யாரும் பின்தொடரக் கூடாது.
- பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் இடங்களில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் கட்டிடங்கள், காம்பவுண்ட் சுவர்கள், மரங்கள், மின்விளக்குகள், கம்பங்கள், மின்கம்பங்கள், மின் மாற்றிகள், வாகனங்கள், கொடி கம்பங்கள், சிலைகளுக்கு அருகில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- கர்ப்பிணி பெண்கள், கைக்குழந்தைகள் இருக்கும் சகோதரிகள், முதியோர்கள், உடல்நலம் குன்றியவர்கள், பள்ளி சிறுவர்கள், சிறுமியர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோர் நேரில் வராமல் வீட்டில் இருந்தபடியே விஜயின் பிரச்சாரத்தை தொலைக்காட்சியில் கண்டு மகிழ வேண்டும்.
- விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் பகுதியில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள், பள்ளி மாணவர்கள், பெண் குழந்தைகள், முதியோர்கள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கு எந்தவித போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்படாத வகையில் இருக்க வேண்டும். போக்குவரத்திற்கும், பொதுமக்களும் இடையூறாக வாகனங்களை கண்டிப்பாக நிறுத்தக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
கரூரில் பிரச்சாரத்தை முடித்துவிட்டு இன்றைய தினமே விஜய் சென்னை திரும்புகிறார் என்று தவெக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.