உங்களை சந்திக்க மீண்டும் வருவேன்: பெரம்பலூர் மக்களுக்கு தவெக தலைவர் விஜய் உறுதி
தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பலூர் செல்லாமலேயே நேற்று தமது பிரச்சார பயணத்தை முடித்து கொண்டதால் அங்கு கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.
Published : September 14, 2025 at 2:10 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 2:56 PM IST
பெரம்பலூர்: பேரன்புடன் எனக்காக காத்திருந்த பெரம்பலூர் மக்களிடம் என்னுடைய வருத்தத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்வதுடன் நிச்சயமாக உங்களைச் சந்திக்க மீண்டும் அங்கு வருவேன் என்று தவெக தலைவர் விஜய் உறுதியளித்துள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பிராச்சரத்தை தவெக தலைவர் விஜய் திருச்சியில் நேற்று தொடங்கினார். திருச்சியில் விஜய்யை காண திரளான மக்கள் குவிந்த நிலையில் சுமார் 4 மணி நேரம் தாமதமாக மதியம் 2 மணிக்கு திருச்சி மரக்கடைக்கு வந்து தனது பிரச்சார உரையை நிகழ்த்தினார். தொடர்ந்து திட்டமிட்ட நேரங்களில் விஜயால் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள முடியவில்லை.
திட்டப்படி 10.30க்கும் விஜய் திருச்சியிலும், மதியம் 2.00 மணி அளவில் அரியலூரிலும் மாலை 4.30 மணி அளவில் குன்னம் பேருந்து நிலையம் பகுதியிலும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட இருந்தது. ஆனால், திருச்சியில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் மக்கள் கூட்டத்தை விஜய் கடந்த செல்ல நேரமானது. அதனால், மாலை 6 மணிக்கு மேல் அரியலூருக்கு வந்து உரையாற்றினார். தொடர்ந்து இரவு 9.52 மணி அளவில் குன்னம் பேருந்து நிலையம் பகுதிக்கு வந்த நிலையில் நேரமின்மை காரணமாக பிரச்சார உரையாற்றாமல் வாகனத்தின் மேல் ஏறி நின்று தொண்டர்களையும், பொதுமக்களையும் பார்த்து சில நிமிடங்கள் கையை அசைத்துவிட்டு அங்கிருந்து சென்றார்.
தொடர்ந்து விஜய் பெரம்பலூருக்கு செல்ல முடியாத சூழலால் பிராச்சார பயணத்தை குன்னத்திலேயே முடித்துக் கொண்டார். இதனால், பெரம்பலூரில் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான தவெக தொண்டர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.
இதுகுறித்து பெரம்பலூரை சேர்ந்த தவெக தொண்டர் சபரிநாதன் கூறுகையில், "அண்ணன் விஜய்யை பார்க்க சுமார் 8 மணி நேரமாக காத்துக் கொண்டிருந்தோம். ஆனால், அவர் இன்று பெரம்பலூர் வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் தொண்டர்களுக்கு ஏமாற்றம்தான். ஆனால் போக்குவரத்து நெரிசல், நேரமின்மை உள்ளிட்ட காரணங்களால் மக்களுக்கு தொந்தரவு ஏற்படகூடாது என அண்ணன் பயணத்தை முடிந்து கொண்டுள்ளார். அதை என்னால் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. அண்ணனுக்கு பூசனிக்காய் சுற்றி உடைக்க வேண்டும் என எடுத்து வந்தேன். ஆனால் அவர் வரவில்லை. அனைத்து தொண்டர்களும், ரசிகர்களும் அண்ணனை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்" என்றார்.
மீண்டும் வருவேன்: இந்நிலையில், பெரம்பலூரில் கூடியிருந்த தவெக தொண்டர்களிடம் வருத்தம் தெரித்துக் கொள்வதாக தவெக விஜய் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், “வழிநெடுக மிக நீண்ட தூரம் கூடியிருந்த மக்கள் திரளைக் கடந்து செல்லவே இயலாத நிலையால், நேற்று நள்ளிரவு கடந்தும் பெரம்பலூரில் நம்மைச் சந்திக்கக் கூடியிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான நம் உறவுகளைக் காண இயலாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது. எனவே அனைவரது நலன் கருதி, மீண்டும் இன்னொரு நாள் பெரம்பலூர் வருவதென முடிவெடுக்க வேண்டிய நிலை உண்டானது. பேரன்பு கொண்டு காத்திருந்த பெரம்பலூர் மக்களிடம் என்னுடைய வருத்தத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிச்சயமாக உங்களைச் சந்திக்க மீண்டும் வருவேன்" என்று தமது பதிவில் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.