“பிடித்த நடிகர்.. அவரை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என சென்றனர்” மனைவி - மகளை பறிகொடுத்த தந்தையின் கண்ணீர் பேட்டி!

தவெக கூட்டம் முடிந்ததை டிவியில் பார்த்தேன், உடனடியாக மனைவிக்கு செல்போனில் அழைத்தேன். கூட்டத்தில் ரிங்டோன் கேட்காததால் போனை எடுக்கவில்லை என நினைத்தேன் என தொண்டகுழி அடைக்க பேசினார் சக்திவேல்.

உயிரிழந்த பிரியத்ஷினி, தாரணிகா
உயிரிழந்த பிரியத்ஷினி, தாரணிகா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
கரூர்: “எங்களுக்கு பிடித்தமான நடிகர் விஜய், அவரை பார்த்தே ஆக வேண்டும்” என கூறி எனது மகளும், மனைவியும் உற்சாகத்துடன் தவெக கூட்டத்திற்கு சென்றனர், ஆனால் இப்படி பிணமாக திரும்புவார்கள் என நினைத்துக்கூட பார்க்கவில்லை என கண்ணீருடன் சக்திவேல் கூறினார்.

கரூரில் இருந்து 10 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள ஏமூர் புதூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சக்திவேல். இவர் டாஸ்மாக் சூப்பர்வைசராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது மனைவி பிரியத்ஷினி. எம்.ஏ., பி.எட் பட்டதாரி. இந்த தம்பதிக்கு தாரணிகா, நிதிகா என்ற இரு மகள்கள் இருந்துள்ளனர். இந்நிலையில், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 9 வயதான நிதிகா உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார்.

14 வயதான முதல் மகள் தாரணிகா, அருகில் உள்ள மெட்ரிக் பள்ளியில் 9ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். தீவிர விஜய் ரசிகையான தாரணிகா, கரூரில் தவெக சார்பில் நேற்று நடந்த பிரச்சார கூட்டத்திற்கு விஜய்யை காணும் ஆவலில் தனது தாயுடன் சென்றுள்ளார். இந்நிலையில், அங்கு எதிர்பாராத வகையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி தாயும், மகளும் பரிதாபமாக உயிரழந்தனர்.

சக்திவேல்
சக்திவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இருவரது உடல்களும் இன்று ஏமூர் புதூர் கிராமத்தில் உள்ள சுடுகாட்டில் எரியூட்டப்பட்டது. மொத்தமாக அந்த கிராமத்தில் மட்டும் 5 பேர் இந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த உயிரிழப்புகளால் கிராமமே சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது.

தனது மனைவியையும், அன்பு மகளையும் பறிகொடுத்த தாரணிகாவின் தந்தை சக்திவேல் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளருக்கு கண்ணீருடன் கொடுத்த பேட்டியில், “நேற்று மதியம் எனது மகளும், மனைவியும் அவர்களுக்கு பிடித்த நடிகரான விஜய்யை பார்க்க போவதாக உற்சாகத்துடன் சென்றனர். இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும் என நான் நினைக்கவில்லை. என்னால் இதை ஜீரணிக்க முடியவில்லை.

இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளில் அதிகமான கூட்டம் கூடும் என எனக்கு தெரியும். நான் அவர்களை செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தியிருக்க வேண்டும். எனது மனைவியும் மகளும் அங்கு சென்றது தவறுதான். அந்த கூட்டத்தை பார்த்த பிறகாவது, அவர்களை திரும்பும்படி கண்டித்திருக்க வேண்டும். நான் எவ்வளவோ சொல்லியும் கேட்காமல் அவர்கள் கிளம்பி போனார்கள்.

நிகழ்ச்சி முடிவடைந்ததை டிவியில் பார்த்துவிட்டு, நான் அவர்களுக்கு செல்போனில் அழைப்பு விடுத்தேன். ஆனால், யாரும் அழைப்பை எடுக்கவில்லை. சரி, கூட்டத்தில் சத்தம் கேட்காததால் ரிங்டோன் கேட்டிருக்காது என நினைத்தேன். ஆனால், சிறிது நேரத்தில் ஒருவர் செல்போனில் அழைத்து இருவரும் உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறினார். அதனை கேட்டு செய்வதறியாமல் வாழ்க்கையை இழந்து நிற்கிறேன்” என கதறி அழுதார்.

பாதிக்கப்பட்ட நபர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: கரூர் துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் பட்டியல் வெளியீடு! 5 பேரை அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல்!!

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இனிமேல் இதுபோன்ற கூட்டங்களில் நெரிசல் ஏற்படாதவாறு உரிய நடவடிக்கைகளுடன் கூட்டம் நடத்தப்பட வேண்டும். கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் இதே செப்டம்பர் மாதத்தில்தான் எனது இளைய மகளை இழந்தேன். தற்போது எனது குடும்பத்தில் அனைவரையும் இழந்து தவிக்கிறேன்” என்றார். இதனை கூறி அழுது கொண்டிருந்த சக்திவேலுக்கு, அப்போது போஸ்ட் ஒன்று வந்தது. அதில் மகள் தாரணிகாவின் புகைபடம் புதிப்பக்கப்பட்ட ஆதார் கார்ட் வந்ததை பார்த்து சக்திவேல் துயரம் தாங்காமல் கண்ணீர்விட்டு கதறினார்.

