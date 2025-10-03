ETV Bharat / state

அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு விசாரணை குழு! விஜய்யிடம் தலைமைத்துவப் பண்பு இல்லை என நீதிபதி காட்டம்!

அரசியல் கட்சிகளின் செயல்பாடுகளை நீதிமன்றம் கண்ணை மூடிக் கொண்டு மௌனமாக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்காது என நீதிபதி காட்டமாக தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 3, 2025

சென்னை: கரூர் கூட்ட நெரிசல் மரணம் தொடர்பான வழக்கை சிறப்பு விசாரணை குழு விசாரணைக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கரூர் தவெக பரப்புரையின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்திற்கு பிறகு, அரசியல் கட்சிகளின் பொதுக் கூட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பதற்கு முன் உரிய நிபந்தனைகளை விதிக்க காவல் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என தினேஷ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி என். செந்தில்குமார் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “கரூர் உயிரிழப்பு சம்பவம் தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தவெக வழிகாட்டுதல்களை கடைபிடிக்காததே உயிரிழப்புக்கு காரணம். சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இனி வரும் காலங்களில் கட்சிக் கூட்டங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகளுடன் பாதுகாப்பான இடமே ஒதுக்கப்படும்” என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி செந்தில் குமார், கரூர் சம்பவ கூட்ட நெரிசல் விவகாரத்தில் தவெகவின் செயலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து அவர், “நெரிசல் ஏற்பட்ட போது பொதுமக்களை குழந்தைகளை மீட்டிருக்க வேண்டும். அதை செய்யாமல் சம்பவத்துக்கு பொறுப்பேற்காமல் கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்த தவெக கட்சி தொண்டர்கள் அங்கிருந்து சென்று விட்டனர். அரசியல் கட்சிகளின் செயல்பாடுகளை நீதிமன்றம் கண்ணை மூடிக் கொண்டு மௌனமாக வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்காது.

இதையும் படிங்க: கட்சியினரை கட்டுப்படுத்த தெரியாதா? தவெக நாமக்கல் மாவட்ட செயலாளரின் முன் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி!

நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் முதல் தலைவர் வரை அனைவரும் சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்திலிருந்து மறைந்து விட்டனர். மொத்த உலகமே இதற்கு சாட்சியாக உள்ளது. வீடியோக்களை பார்க்கும் போது மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது. முதல்வர், எதிர்க்கட்சி தலைவர் என அனைவரும் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் ஏன் உடனடியாக விஜய் இரங்கல் தெரிவிக்கவில்லை?

தவெக தலைவரும் நடிகருமான விஜயிடம் தலைமைத்துவ பண்புகள் இல்லாததால் தொண்டர்களை விட்டு விட்டு ஓடிவிட்டார். தனக்கு பின்னால் வந்தவர்களைப் பற்றி துளியும் கவலை கொள்ளாமல், அவர்களை மறந்து விட்டார். இந்த துயர சம்பவத்தில் அனைத்து கட்சிகளும் மீட்புப்பணியில் இருந்த போது, தவெக நிர்வாகிகள் மொத்தமாகவே வெளியேறிவிட்டனர். மக்களை, குழந்தைகளை தவெக நிர்வாகிகள் மீட்டிருக்க வேண்டும்.

இந்த இழப்பிற்கு முழுக்க முழுக்க தவெகவினரே பொறுப்பேற்க வேண்டும். புரட்சி வெடிக்கும் என சமூக வலைதளத்தில் பதிவு வெளியிட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆதவ் அர்ஜுனா என்ன சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவரா? ஏன் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? நீதிமன்ற உத்தரவுக்காக காத்திருக்கிறீர்களா?” என காவல் துறைக்கு நீதிபதி செந்தில்குமார் கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து, கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரத்தை ஐ.ஜி. அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு விசாரணைக் குழுவுக்கு மாற்றி உத்தரவிட்ட நீதிபதி, கரூர் மாவட்ட எஸ்.பி.யை குழுவில் இணைத்தும், வழக்கு ஆவணங்களை உடனடியாக சிறப்பு குழுவிடம் ஒப்படைக்கவும் கரூர் காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.

மேலும், அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கும் முன்பு உரிய வழிகாட்டுதல்களை பிறப்பிக்க வேண்டும். பொதுச் சொத்துக்கள் சேதமடைந்தால் கூட்டம் நடத்தும் அரசியல் கட்சியினரிடம் குறிப்பிட்ட தொகையை இழப்பீடாக வசூலிக்கும் வகையில் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.

