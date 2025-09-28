கரூரில் தவெக கேட்ட 2 இடங்களும் குறுகலாக இருந்தன - சபாநாயகர் அப்பாவு விளக்கம்
இந்தத் துயரச் சம்பவத்தில் காவல்துறையின் மீது குற்றம் சாட்டுவது அரசியல் நோக்கம் கொண்டது என்று சபாநாயகர் அப்பாவு கடிந்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி: கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்துக்காக கேட்கப்பட்ட இரண்டு இடங்களும் மிகவும் குறுகலானவை என்பதால், காவல்துறை அங்கு அனுமதி அளிக்க மறுத்ததாக சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.
கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற பரப்புரை நிகழ்வில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில், இதுவரை 40 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்நிலையில், நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூருக்கு இன்று வந்த சபாநாயகர் அப்பாவுவிடம், இதுதொடர்பாக நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், "கரூரில் நடந்த துயரச் சம்பவம், என் மனதை மிகவும் பாதித்துள்ளது. இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் காயமடைந்தவர்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்கள் மீது ஒரு சிறு துரும்பு பட்டால் கூட முதலமைச்சர் துடிதுடித்துப் போகிறவர். அதனால்தான், இரவோடு இரவாக சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு, அதிகாலை 3 மணியளவில் கரூர் சென்று, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரைச் அவர் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.
மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா 10 லட்சம் ரூபாயும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா 2 லட்சம் ரூபாயும் நிவாரணமாக அறிவித்தார். இந்த சம்பவம் குறித்து முழுமையாக விசாரிக்க, ஓய்வுபெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையத்தையும் அமைத்து முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த துயர சம்பவத்தை வைத்து நான் அரசியல் பேச விரும்பவில்லை. ஆனால், காவல்துறை மீது பழி சுமத்துவது முற்றிலும் தவறானது. இதுகுறித்து பொறுப்பு டிஜிபியே தெளிவாக விளக்கம் அளித்துள்ளார். விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் முதலில் கேட்ட இரண்டு இடங்களும் மிகவும் குறுகலானவை என்பதால், காவல்துறை அங்கு அனுமதி மறுத்து, தற்போது விபத்து நடந்த இடத்தில் அனுமதி வழங்கியது. எனவே, காவல்துறை தங்களது கடமையை சரியாகவே செய்துள்ளது. அவர்கள் மீது குற்றம் கூறுவது அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது.
விழாவுக்கான நேரம் காலை 8:45 மணி மற்றும் 12 மணி என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தவெக தலைவர் விஜய், சென்னையிலிருந்து காலை 8:30 மணிக்கு புறப்பட்டு, முதல் நிகழ்ச்சிக்கு மதியம் 2 மணிக்கும், இரண்டாவது நிகழ்ச்சிக்கு இரவு 7:50 மணிக்கும் தான் வந்திருக்கிறார். பொதுவாக, அரசியல் தலைவர்கள், கூட்டம் அதிகம் சேர வேண்டும் என்பதற்காக கால தாமதமாக வருவது வழக்கம்.
காலை நிகழ்ச்சிக்கு வந்த மக்கள், தலைவர் வராததால் மாலை வரை காத்திருந்திருக்கிறார்கள். மேலும், ஆட்களை திரட்டுவதற்காக ஒவ்வொருவருக்கும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, அவர்கள் கூட்டம் சேரும் வரை காத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஏற்பட்ட பசி, சோர்வு மற்றும் கூட்டநெரிசலே இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம்.
இது இயற்கையாக நடந்ததா அல்லது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டதா என்பது விசாரணை ஆணையத்தின் மூலம்தான் தெரியவரும். ஒரு அரசியல் கட்சி கூட்டத்தில் இப்படி ஒரு சோகம் நடந்தது மிகவும் வேதனையளிக்கிறது. இது போன்ற சம்பவங்கள் இனி ஒருபோதும் உலகில் எங்கும் நடக்கக்கூடாது” என்று சபாநாயகர் அப்பாவு உருக்கமாக பேசினார்.