'கீழே விழுந்தவரும், புகார் கொடுத்தவரும் வெவ்வேறு நபர்கள்.. அந்த பையனே சொல்லிட்டான்' - தவெக மாசெ பேட்டி! - VIJAY BOUNCER ISSUE

தவெக மதுரை மாநாட்டில் தொண்டரை பவுன்சர்கள் தூக்கி வீசிய விவகாரத்தில் பொய் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக பெரம்பலூர் மாவட்ட செயலாளர் சிவக்குமார்
தவெக பெரம்பலூர் மாவட்ட செயலாளர் சிவக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2025 at 10:53 PM IST

பெரம்பலூர்: தவெக மாநாட்டு நடைமேடையில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்டதாக கூறப்படும் நபர் பெரம்பலூரை சேர்ந்த சரத்குமார் இல்லை என்று கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மதுரை மாநாட்டில் அக்கட்சியின் தொண்டர் ஒருவர் தூக்கி வீசப்பட்ட விவகாரத்தில், பாதிக்கப்பட்ட சரத்குமார் கொடுத்த புகாரின்பேரில் விஜய் மற்றும் அவரது பவுன்சர்கள் 10 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், மாநாட்டு நடைமேடையில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்டதாக கூறப்படும் நபர் பெரம்பலூரை சேர்ந்த சரத்குமார் இல்லை என்றும், ஏதோ நிர்பந்தத்தின்பேரில் சரத்குமார் பொய்ப்புகார் கொடுத்துள்ளார் என்றும் அக்கட்சியின் பெரம்பலூர் மாவட்ட செயலாளர் சிவக்குமார் மறுத்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக பெரம்பலூரில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சிவக்குமார், '' மதுரை மாநாட்டில் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தொண்டர் ஒருவரை தூக்கி போட்டதாக செய்தி வருகிறது. உண்மையில் தூக்கி போட்டது இந்த நபரே (சரத்குமார்) கிடையாது. இவர் அந்த இடத்திற்கு வரவே இல்லை. சரத்குமார் தாயாரின் பேட்டியை பார்த்து விட்டு அவரிடம் கேட்ட போது, ''அது நான் இல்லை என்றும், அங்கு நான் செல்லவில்லை'' என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், ''தனது சட்டையை பார்த்து விட்டு யாரோ சொன்னதைக் கேட்டு எனது அம்மா அவ்வாறு பேட்டி கொடுத்துள்ளார்'' என்றும் என்னிடம் போனில் தெரிவித்தார்.

நான் அவரிடம், ''உனக்கு ஏதேனும் சேதாரமா?'' என்று கேட்ட பொழுது, அப்படி எதுவும் இல்லை என்று அவர் தெரிவித்தார். ஆனால், தற்போது யாருடைய தூண்டுதலின் பேரிலோ தெரியவில்லை, சரத்குமார் பெரம்பலூர் மாவட்ட எஸ்பி அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளார். உண்மையில் பவுன்சர்கள் தூக்கி போட்டதாக சொல்லப்படுவது சரத்குமார் கிடையாது.'' என தெரிவித்தார்.

அப்போது, ''யாராக இருந்தாலும் தூக்கி வீசப்பட்டவர் ஒரு தொண்டர் தானே? அவரை அப்படி தூக்கி வீசலாமா?'' என்று கேட்டதற்கு, '' பாதுகாப்பிற்காக பவுன்சர்கள் தள்ளிதான் விட்டார்கள் தூக்கி வீசவில்லை. பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் வருவது தவறு அல்லவா? எந்த தலைவராக இருந்தாலும் பாதுகாப்பு என்பது முக்கியம். ரசிகர் என்ற முறையில் அதை தாண்டி அவர்கள் வந்து விட்டார்கள். அவர்களை பவுன்சர்கள் தடுக்கிறார்கள். யாரையும் தூக்கி போடவில்லை தள்ளி விடும்போது அவர் கம்பியை பிடித்து இறங்கி வருகிறார். உண்மையில் அது சரத்குமார் கிடையாது. கீழே விழுந்தவர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அஜய். அவரும், '' நான் தவறுதலாக அந்த இடத்திற்கு சென்று விட்டேன், நான் சென்றது தவறுதான், நான் போய் இருக்கக் கூடாது'' என்று பேட்டி கொடுத்துள்ளார்.

அதுமட்டுமின்றி கீழே விழுந்தவருக்கும், புகார் கொடுத்தவருக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உள்ளன. கட்சியின் வளர்ச்சியையும், விஜய்யையும் பிடிக்காதவர்கள் இதனை தூண்டி விடுகிறார்கள். எங்கள் மீது போடப்பட்டுள்ள வழக்கினை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். அது பொய்யான புகார் தான் இருப்பினும் அதனை சட்டப்படி நாங்கள் எதிர்கொள்வோம்'' என்றார்.

